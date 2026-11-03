Кличко назвав причину екстрених відключень світла у Києві та області

Енергетики та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням ураженої інфраструктури

Російські війська завдали ударів по об'єктах київського регіонального енерговузла, спричинивши їх пошкодження. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера, саме пошкодження ключових вузлових об'єктів енергосистеми регіону стало причиною запровадження екстрених відключень електроенергії у столиці та області.

Унаслідок цього в місті також виникли перебої з водопостачанням та зазнала змін робота громадського електротранспорту. Наразі енергетики та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням ураженої інфраструктури.

Нагадуємо, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна на сайті КП «Київводфонд».

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 3 листопада російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Вибухи пролунали у Хмельницькому, Рівному, Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі, під загрозою ракетного удару опинилися кілька населених пунктів Дніпропетровської та Вінницької областей.

До слова, у Київській області через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру спостерігаються перебої зі світлом. Через відсутність електрики один із мікрорайонів у Бучі залишився без води.