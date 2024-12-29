Відключення світла в Києві та області 30 грудня: як діють графіки

Зміни в режимі роботи мереж можливі залежно від поточної ситуації

Світло у столиці вимикатимуть з 8:00 до 17:00

У Києві та Київській області на 30 грудня встановлені обмеження на електропостачання. Відключення електрики відбудуться відповідно до затверджених графіків з 8:00 до 17:00. Про це повідомляє ДТЕК.

Відключення в Києві будуть наступними:

підгрупа 1.1 – без відключень;

підгрупа 1.2 – без відключень;

підгрупа 2.1 – без відключень;

підгрупа 2.2 – без відключень;

підгрупа 3.1 – відключення з 12:00 до 15:30;

підгрупа 3.2 – відключення з 12:00 до 15:30;

підгрупа 4.1 – без відключень;

підгрупа 4.2 – без відключень;

підгрупа 5.1 – відключення з 08:00 до 12:00;

підгрупа 5.2 – відключення з 08:00 до 12:00;

підгрупа 6.1 – відключення з 15:30 до 17:00;

підгрупа 6.2 – відключення з 15:30 до 17:00.

Відключення світла на Київщині:

Експерти радять жителям економно споживати електроенергію, зокрема уникати одночасного включення потужних приладів, таких як обігрівачі, пральні машини або електричні плити.

Зміни в режимі роботи мереж можливі залежно від поточної ситуації.

Нагадаємо, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.