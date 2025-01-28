Колекцію авто президента-втікача Януковича знищено внаслідок атаки РФ (фото)

Дев'ять авто повністю згоріли, ще 27 пошкоджено

У ніч проти 28 січня на Київщині уламки БпЛА влучили в музей ретро-автомобілів. Судячи з фото, йдеться про музей в Межигір'ї, де знаходиться колекція президента-втікача Віктора Януковича. Про це повідомив Telegram-канал Bankova Mail.

фото: Bankova Mail

«Дев'ять авто повністю згоріли, ще 27 пошкоджено. Зараз пожежу вже загасили», – йдеться у повідомленні.

фото: Bankova Mail, Telegram

фото: Bankova Mail, Telegram

Раніше рятувальники ДСНС відзвітували про ліквідацію пожежі на площі 600 кв.м. і уточнили, що уламки ворожого БпЛА пошкодили приміщення музею ретро-автомобілів: попередньо знищені дев'ять транспортних засобів, пошкоджені – 27.

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На Київщині уламки ворожого БпЛА пошкодили приміщення музею ретро-автомобілів фото: ДСНС України, Facebook

Відомо, що автівки головного втікача країни Віктора Януковича зберігалися у автопарку Музею корупції у Межигір'ї. Серед колекції були унікальні екземпляри. Наприклад, ЗІЛ 2009 року. Таких на світі тільки три. Один у Москві у диктатора Володимира Путіна, другий у Астані в Нурсултана Назарбаєва. Третій був у Януковича. Вартість такої машини на аукціоні може стартувати від мільйона доларів. Найстарша автівка у колекції – Ауді 1938 року.

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, окупанти завдали ударів по території столичного регіону ворожими безпілотниками. Про це повідомила Національна поліція України та тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник. Станом на 08:50 в одному з районів сталася пожежа нежитлового приміщення, крім того, ще два приватні будинки зазнали часткового руйнування.

Також в інших районах пошкоджені три цивільні автівки, три приміщення та відбулося загоряння музею ретро-автомобілів.