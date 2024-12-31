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У перший день 2025 року в Києві обмежать рух транспорту біля мосту Патона

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У перший день 2025 року в Києві обмежать рух транспорту біля мосту Патона
На ділянці комунальні служби проведуть ремонт зливоприймальних колодязів
фото з відкритих джерел

Обмеження стосуватимуться першого з’їзду з моста Патона в напрямку Подолу

У понеділок, 1 січня, з 10:00 до 16:00 буде обмежено рух на ділянці транспортної розв’язки на перетині бульвару Миколи Міхновського та Наддніпрянського шосе. Про це повідомляє КМДА з посиланням на «Київавтодор».

Обмеження стосуватимуться першого з’їзду з моста Патона в напрямку Подолу. На цій ділянці комунальні служби проведуть ремонт зливоприймальних колодязів.

Нагадаємо, у 2024 році на мосту Метро у Києві проводили протиаварійні роботи, які є одними з етапів робіт з реставрації об’єкту. Про це в інтерв'ю «Хмарочосу» розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

За словами Кандибора, роботи на мосту Метро планується завершити у 2026 році, вони дозволять забезпечити подальшу безпечну експлуатацію мосту без його закриття.

«Важко прокоментувати ситуацію з мостом ім. Патона. Замовником реставраційних робіт на ньому – Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (Служба відновлення). Не місто Київ. Це було вирішено постановою Кабінету Міністрів України», – зазначив очільник Дептрансу.

За словами Кандибора, влада Києва спілкується з Урядом, з Агентством відновлення та Міністерством розвитку громад та територій щодо передачі Урядом права місту реалізації ремонтних робіт на даному мосту.

Міст Патона (офіційно Міст імені Є. О. Патона) – це перший у світі суцільнозварний міст та найстаріший збережений київський міст через Дніпро, який офіційно відкрили 5 листопада 1953 року. Він є автошляховим мостом балкової конструкції, завдовжки орієнтовно 1543 м та завширшки 29 м. Проєктування споруди виконали Інститут «Укрпроектстальконструкція» та Інститут електрозварювання. Також безпосередню участь у проєктуванні брав видатний український інженер Євген Оскарович Патон, саме йому належить ідея зробити суцільнозварний міст.

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Теги: свята ремонт новорічні свята Київавтодор Київ

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