Нафтобаза в Енгельсі внаслідок удару дронів ЗСУ палає майже добу

Генштаб ЗСУ підтвердив, що це українські військові уразили російську нафтобазу в Енгельсі

На нафтобазі у російському місті Енгельс майже добу триває пожежа, яка виникла унаслідок нічної атаки безпілотників

На нафтобазі «Росрезерву» у місті Енгельс у Саратовській області Росії, яку вранці 8 січня атакували українські дрони, ще досі триває пожежа. Місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.

Як заявив раніше губернатор регіону Роман Бусаргін, загинули двоє співробітників пожежної служби МНС Росії, один пожежник поранений. Перед цим Бусаргін писав, що постраждалих немає і що «сил і засобів для локалізації пожежі достатньо».

За твердженнями губернатора, безпілотники нібито були збиті силами ППО, проте «є влучання уламків у промисловий об’єкт в Енгельсі». У мережі з’явилися фото і відео пожежі.

Нагадаємо, дрони атакували нафтобазу комбінату «Кристал» росрезерву. Це федеральна держустанова, яка зберігає паливо для авіабази «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація росіян. Станом на 2023 рік аеродром був єдиним, де були розміщені стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що це українські військові уразили російську нафтобазу в Енгельсі, але результати бойової роботи ще уточнюють.

«Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах і цивільних об’єктах», – зазначили там.

За даними Міноборони Росії, минулої ночі над Саратовською областю РФ знищили 11 українських безпілотників.