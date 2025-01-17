У «Київзеленбуді» та департаменті захисту довкілля проходять обшуки

Слідчі дії стосуються діяльності департаменту, «Київзеленбуду» та взаємодії з підрядниками стосовно виконання робіт із капітального ремонту та реконструкції парків і зон відпочинку

Сьогодні, 17 січня, у приміщеннях Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА та КО «Київзеленбуд» проходять обшуки на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 18 грудня 2024 року. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

У повідомленні вказується, що слідчі дії стосуються діяльності департаменту, комунального об’єднання «Київзеленбуд» та взаємодії з підрядними організаціями стосовно виконання робіт із капітального ремонту та реконструкції парків і зон відпочинку.

Зі свого боку фахівці департаменту та комунального об’єднання надають всі необхідні наявні документи, всебічно сприяють правоохоронним органам у проведенні процесуальних дій та розраховують на об’єктивність і неупередженість слідства.

Нагадаємо, на весь 2024 рік комунальне об’єднання «Київзеленбуд» планувало витратити 301 млн грн на ремонти парків та скверів столиці. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Велике будівництво» у кущах. Історія одного ремонту, який затіяли Кличко та його команда». Наприкінці жовтня «Київзеленбуд» повідомив про намір укласти договір із ПП «Ріалбуд» (попередня назва – ПП «Татоян») депутата Київської обласної ради від «Європейської солідарності» Арташеса Татояна.

До речі, за ПП «Ріалбуд» також тягнеться шлейф кримінальних історій. У 2020-2021 роках слідство прямо звинувачувало Татояна в «організації схеми розкрадання бюджетних коштів шляхом неякісного та не у повному обсязі виконання будівельно-ремонтних робіт». Наразі директор ПП «Ріалбуд» має статус підозрюваного в іншій кримінальній справі, яка пов’язана з поставкою піщано-сольової суміші на замовлення Обухівської міськради.

До слова, реконструкція київського парку «Нивки», яка триває другий рік поспіль, спровокувала кримінальне розслідування і втечу підрядника.