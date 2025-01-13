Уламки БпЛА впали на оздоровчий дитячий центр в Сумах, сталася пожежа

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих

Росіяни ввечері 12 січня завдали повітряних ударів по оздоровчому дитячому центру (ОДЦ) в Сумах. На території об'єкта сталася пожежа. Про це повідомляє Головне управленні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області (ГУ ДСНС у Сумській області) та Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Надзвичайники розповіли, що під дронову атаку потрапив також житловий сектор міста.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

ДСНС поінформувало, що працювати рятувальникам довелося одночасно за декількома адресами.

«Осередки горіння ліквідовано. Території по яких наносились удари обстежено», – розповіли надзвичайники.

Також у ДСНС показали відео та фото наслідків ворожої атаки на місто Суми.

фото: ДСНС Сумщини

Сумська ОВА каже, що пожежа на території ОДЦ Сумської громади сталася внаслідок падіння уламків російського безпілотника.

фото: ДСНС Сумщини

«Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються», – йдеться у інформації.

фото: ДСНС Сумщини

Нагадаємо, у Сумській області до 10 збільшилася кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару по п’ятиповерховому будинку в селищі Свеса. Серед постраждалих – двоє дітей. Станом на 22:30 рятувальники завершили аварійно-рятувальні на місці авіаційного удару.

До слова, внаслідок атаки ворожих безпілотників на Запоріжжя у 12 січня ввечері постраждало двоє людей.