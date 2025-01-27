Пожежа на гірськолижному курорті у Туреччині: власник готелю вперше назвав винних
У справі уже затримано 19 підозрюваних, які могли бути винуватцями пожежі у турецькому готелі
Власник готелю Grand Kartal на гірськолижному курорті Карталкая в турецькому місті Болу Халіт Ергюль назвав персонал готелю винним у пожежі, яка забрала життя 78 людей. Про це пише турецьке видання Karar.
На допитах у прокуратурі та суді Ергюль поклав відповідальність на шеф-кухаря та персонал кухні, які відповідають за стан електроприладів на кухні, співробітників охорони та електрика, який керував кнопками пожежної сигналізації.
Видання нагадало, що спалах у готелі розпочався в ресторанній зоні, а пожежні сходи послужили димарем, несучи продукти горіння на верхні поверхи. Встановлено, що більшість загиблих померли саме через отруєння чадним газом. Важливо, що під час події у будівлі не працювали пожежна сигналізація та система димовидалення.
У рамках розслідування уже затримано 19 осіб. Зокрема, перед судом постануть заступник мера Болу, відповідальний за пожежну службу, заступник начальника та співробітники пожежної охорони.
Напередодні, 25 січня, в ході розслідування з'ясувалося, що крісельні витяги та канатні дороги в готелі Grand Kartal були встановлені 32 роки тому і зараз перебувають у занедбаному стані. Крім того, вони були уживані: обладнання привезли з курорту в Австрії.
Нагадаємо, масштабна пожежа на курорті в Болу сталася в ніч проти 21 січня. Згідно з інформацією, спалах розпочався у дерев'яному готелі, розташованому на висоті 2 200 м. У будівлі було майже 240 гостей. 22 січня в Туреччині було оголошено днем жалоби. Готель Grand Kartal було вирішено знести.
До слова, після того, як 78 людей втратили життя під час пожежі, яка спалахнула у готелі Kartalkaya Grand Hotel минулого тижня, громадяни Туреччини кинулись скуповувати вогнегасники. Підприємці миттєво підвищили ціни на них. Подекуди ціна стала на 100% вищою, ніж ще два тижні тому.
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