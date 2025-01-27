Пожежа на гірськолижному курорті у Туреччині: власник готелю вперше назвав винних

У справі уже затримано 19 підозрюваних, які могли бути винуватцями пожежі у турецькому готелі

Власник готелю Grand Kartal на гірськолижному курорті Карталкая в турецькому місті Болу Халіт Ергюль назвав персонал готелю винним у пожежі, яка забрала життя 78 людей. Про це пише турецьке видання Karar.

На допитах у прокуратурі та суді Ергюль поклав відповідальність на шеф-кухаря та персонал кухні, які відповідають за стан електроприладів на кухні, співробітників охорони та електрика, який керував кнопками пожежної сигналізації.

Видання нагадало, що спалах у готелі розпочався в ресторанній зоні, а пожежні сходи послужили димарем, несучи продукти горіння на верхні поверхи. Встановлено, що більшість загиблих померли саме через отруєння чадним газом. Важливо, що під час події у будівлі не працювали пожежна сигналізація та система димовидалення.

Халіт Ергюль є власником Gazelle Resort & Spa Hotel до якого входив і готель Grand Kartal, розташований в місцевості Болу і відкритий в 2012 році. Після смерті батька, у 2019 році, він взяв на себе управління готелем Grand Kartal. Халіт Ергюль є президентом Асоціації готельєрів Західного Чорного моря та заступником голови ради директорів Торгово-промислової палати Болу. Ергюль є членом правління та представником у Чорноморському регіоні Турецького агентства з просування та розвитку туризму

У рамках розслідування уже затримано 19 осіб. Зокрема, перед судом постануть заступник мера Болу, відповідальний за пожежну службу, заступник начальника та співробітники пожежної охорони.

Люксовий готель відновлено після пожежі не буде

Напередодні, 25 січня, в ході розслідування з'ясувалося, що крісельні витяги та канатні дороги в готелі Grand Kartal були встановлені 32 роки тому і зараз перебувають у занедбаному стані. Крім того, вони були уживані: обладнання привезли з курорту в Австрії.

Нагадаємо, масштабна пожежа на курорті в Болу сталася в ніч проти 21 січня. Згідно з інформацією, спалах розпочався у дерев'яному готелі, розташованому на висоті 2 200 м. У будівлі було майже 240 гостей. 22 січня в Туреччині було оголошено днем ​​жалоби. Готель Grand Kartal було вирішено знести.

До слова, після того, як 78 людей втратили життя під час пожежі, яка спалахнула у готелі Kartalkaya Grand Hotel минулого тижня, громадяни Туреччини кинулись скуповувати вогнегасники. Підприємці миттєво підвищили ціни на них. Подекуди ціна стала на 100% вищою, ніж ще два тижні тому.