Головна Київ Новини
search button user button menu button

На лівому березі Києва може бути гучно. Влада закликає зберігати спокій

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На лівому березі Києва може бути гучно. Влада закликає зберігати спокій
Українські військові здійснюватимуть планові заходи у Києві
фото: Дарницька РДА, Telegram

«Без паніки – нашими військовими здійснюватимуться планові заходи»

На лівому березі столиці незабаром може бути гучно. Про це повідомляє Дарницька райдержадміністрація.

Місцевих мешканців просять не панікувати. 

«Без паніки – нашими військовими здійснюватимуться планові заходи. Зберігайте спокій», - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у середу зранку, 29 січня, Росія двічі атакувала Київ «Шахедами». У місті працювали сили ППО, у Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння трав'яного настилу та чагарників. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко

Теги: росія Віталій Кличко Київ вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«На території України за кілька місяців до проголошення її незалежності було створено Кримську автономію, в якій законодавчо встановилася монополія російської етнічної більшості при абсолютному придушенні прав кримськотатарського народу і етнічних українц
Роковини референдуму «про державний і правовий статус Криму». Що треба знати тим, хто «святкує»
20 сiчня, 08:46
Ціль Трампа – створити нову американську глобальну світ-систему
Нова філософія Трампа: друзі платитимуть більше
Вчора, 18:03
«Заради будь-яких цілей Трамп не піде на те, що хоч хтось сприйме як прогин під Путіна»
Перемир'я на 9 травня. Чи прогнеться Трамп під Путіна?
Вчора, 09:04
Завтра до Сирії прибудуть понад два десятки вантажівок, які доправлять 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми «Зерно з України»
Сибіга заявив, що Україна готова надавати Сирії більше гуманітарної допомоги
30 грудня, 2024, 13:09
Пожежа в одній з квартир Києва забрала життя двох людей
У Києві під час пожежі у квартирі загинуло дві людини
6 сiчня, 02:35
Столичні театри, музеї і бібліотеки цього тижня підготували для киян та гостей міста цікаву культурну програму
Куди сходити у Києві протягом тижня 13-19 січня: перелік культурних подій
13 сiчня, 09:51
Уже відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки на Київ
Міноборони РФ зробило цинічну заяву про ракетний удар по Києву
18 сiчня, 16:41
Російська армія «звільняє» Козачу Локню, руйнуючи її КАБами
Убивають власних громадян: росіяни закидали КАБами село на Курщині
25 сiчня, 18:54
Російський ударний безпілотник було ліквідовано засобами ППО Збройних сил Республіки Білорусь о 00:55
Російський «Шахед» залетів у Білорусь, пролунав вибух – «Гаюн»
Вчора, 02:36

Новини

На лівому березі Києва може бути гучно. Влада закликає зберігати спокій
На лівому березі Києва може бути гучно. Влада закликає зберігати спокій
Друга атака РФ за ранок. Уламки БпЛА впали у Деснянському районі Києва
Друга атака РФ за ранок. Уламки БпЛА впали у Деснянському районі Києва
У якому районі Києва рівень забруднення повітря найнижчий: моніторинг
У якому районі Києва рівень забруднення повітря найнижчий: моніторинг
У центрі Києва висаджено сакури на честь захисників, які перебувають у полоні
У центрі Києва висаджено сакури на честь захисників, які перебувають у полоні
Десятки ошуканих і пів мільйона збитків. У Києві викрито схему псевдоінвестування в криптовалюту
Десятки ошуканих і пів мільйона збитків. У Києві викрито схему псевдоінвестування в криптовалюту
Атака дронів на Київ: уламки впали поблизу станції метро, є пошкодження
Атака дронів на Київ: уламки впали поблизу станції метро, є пошкодження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
82K
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail
59K
Посадовиця МСЕК Львівщини, за яку взялися правоохоронці, задекларувала коштовну Божу матір
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
48K
Українці масово відправляють росіянам гроші: у чому хитрість
15K
«Послаблень не буде». Нардеп Веніславський прокоментував хід мобілізації

Новини

Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Вчора, 05:56

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua