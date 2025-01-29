На лівому березі Києва може бути гучно. Влада закликає зберігати спокій
«Без паніки – нашими військовими здійснюватимуться планові заходи»
На лівому березі столиці незабаром може бути гучно. Про це повідомляє Дарницька райдержадміністрація.
Місцевих мешканців просять не панікувати.
«Без паніки – нашими військовими здійснюватимуться планові заходи. Зберігайте спокій», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у середу зранку, 29 січня, Росія двічі атакувала Київ «Шахедами». У місті працювали сили ППО, у Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння трав'яного настилу та чагарників. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
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