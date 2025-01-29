На лівому березі Києва може бути гучно. Влада закликає зберігати спокій

«Без паніки – нашими військовими здійснюватимуться планові заходи»

На лівому березі столиці незабаром може бути гучно. Про це повідомляє Дарницька райдержадміністрація.

Місцевих мешканців просять не панікувати.

«Без паніки – нашими військовими здійснюватимуться планові заходи. Зберігайте спокій», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у середу зранку, 29 січня, Росія двічі атакувала Київ «Шахедами». У місті працювали сили ППО, у Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння трав'яного настилу та чагарників. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.