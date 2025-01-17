У Кривому Розі під час пожежі загинули мати з дитиною
Вогонь охопив кімнати та дах одноповерхового житлового будинку
У місті Кривий Ріг під час пожежі у будинку загинула мати та дитина. Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.
Повідомляється, що ввечері до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому секторі на вулиці Довкілля Металургійного району міста Кривий Ріг.
Прибувши на виклик, рятувальники встановили, що вогонь охопив кімнати та дах одноповерхового житлового будинку на загальній площі 50 кв.м.
У помешканні вогнеборці виявили тіло жінки та дитини (дані встановлюються).
Надзвичайни приборкали пожежу.
До гасіння займання залучено 17 рятувальників та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Раніше ми писали, що 11 січня на вулиці Солов'їній Самарського району міста Дніпро в одному з будинків приватного житлового сектору виникла пожежа. Троє людей під час пожежі загинули.
Також повідомлялось, що 5 січня у Деснянському районі Києва сталось загоряння в одній з квартир багатоповерхівки. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей.
Нагадаємо, що на Черкащині 25-річній жінці повідомлено про підозру через умисне вбивство своєї новонародженої дитини.
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