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У Кривому Розі під час пожежі загинули мати з дитиною

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Кривому Розі під час пожежі загинули мати з дитиною
Рятувальники приборкали пожежу в помешканні
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Вогонь охопив кімнати та дах одноповерхового житлового будинку

У місті Кривий Ріг під час пожежі у будинку загинула мати та дитина. Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

Повідомляється, що ввечері до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому секторі на вулиці Довкілля Металургійного району міста Кривий Ріг. 

Прибувши на виклик, рятувальники встановили, що вогонь охопив кімнати та дах одноповерхового житлового будинку на загальній площі 50 кв.м. 

У помешканні вогнеборці виявили тіло жінки та дитини (дані встановлюються).  

У Кривому Розі під час пожежі загинули мати з дитиною фото 1

Надзвичайни приборкали пожежу.  

До гасіння займання залучено 17 рятувальників та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Раніше ми писали, що 11 січня на вулиці Солов'їній Самарського району міста Дніпро в одному з будинків приватного житлового сектору виникла пожежа. Троє людей під час пожежі загинули. 

Також повідомлялось, що 5 січня у Деснянському районі Києва сталось загоряння в одній з квартир багатоповерхівки. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей.

Нагадаємо, що на Черкащині 25-річній жінці повідомлено про підозру через умисне вбивство своєї новонародженої дитини.

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Теги: Кривий Ріг рятувальники пожежа Дніпропетровщина дитина смерть

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