Нардеп Ар’єв повідомив, що росіяни пошкодили школу, у якій він навчався
Володимир Ар’єв зауважив, що сьогодні росіяни «вчергове довели, що притомна людина з ними не може мати справ і про щось домовлятись»
Народний депутат Володимир Ар’єв повідомив, що внаслідок сьогоднішньої атаки РФ по Києву постраждала школа, у якій він навчався. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост нардепа у Facebook.
«Ці мразоти не можуть називати себе християнами. Вбивство у Світлий Тиждень – це диявольська вдача. Пекло – це місце для рашистів і в цьому житті, і після нього. Сьогодні вночі вони розбили мою школу і кілька будівель поруч з нашою із Георгієм Ясинським приймальнею на Святошині», – йдеться у заяві.
Володимир Ар’єв зауважив, що сьогодні росіяни «вчергове довели, що притомна людина з ними не може мати справ і про щось домовлятись».
«Але саме для України зараз має стати надметою робота над обʼєднанням світу проти імперії зла», – підсумував нардеп.
Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами. Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.
😢Київ оговтується після чергової комбінованої російської атаки ворога.
У місті тривають пошуково-рятувальні роботи, жителі та комунальники розбирають завали на місці удару. pic.twitter.com/8ybwXPgeyg
Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, понад 90 людей постраждали.
У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.
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