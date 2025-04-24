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Нардеп Ар’єв повідомив, що росіяни пошкодили школу, у якій він навчався

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нардеп Ар’єв повідомив, що росіяни пошкодили школу, у якій він навчався
Росіяни пошкодили школу у Києві
фото: Volodymyr Ariev/Facebook

Володимир Ар’єв зауважив, що сьогодні росіяни «вчергове довели, що притомна людина з ними не може мати справ і про щось домовлятись»

Народний депутат Володимир Ар’єв повідомив, що внаслідок сьогоднішньої атаки РФ по Києву постраждала школа, у якій він навчався. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост нардепа у Facebook.

«Ці мразоти не можуть називати себе християнами. Вбивство у Світлий Тиждень – це диявольська вдача. Пекло – це місце для рашистів і в цьому житті, і після нього. Сьогодні вночі вони розбили мою школу і кілька будівель поруч з нашою із Георгієм Ясинським приймальнею на Святошині», – йдеться у заяві.

РФ пошкодила школу у Києві
РФ пошкодила школу у Києві
фото: Volodymyr Ariev/Facebook
Унаслідок російської атаки пошкоджено школу у столиці
Унаслідок російської атаки пошкоджено школу у столиці
фото: Volodymyr Ariev/Facebook
Столична школа пошкоджена через атаку РФ
Столична школа пошкоджена через атаку РФ
фото: Volodymyr Ariev/Facebook

Володимир Ар’єв зауважив, що сьогодні росіяни «вчергове довели, що притомна людина з ними не може мати справ і про щось домовлятись».

«Але саме для України зараз має стати надметою робота над обʼєднанням світу проти імперії зла», – підсумував нардеп.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами. Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, понад 90 людей постраждали.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

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Теги: Київ війна школа

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