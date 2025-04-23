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У Києві розцвіла найдовша у світі алея сакур (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві розцвіла найдовша у світі алея сакур (фото)
Парк Кіото є улюбленим місцем для прогулянок та фотосесій під час цвітіння сакур
фото: Igor Brovarskiy/Facebook

Алея сакур у парку – найдовша алея в Україні і занесена в Книгу рекордів України

Кияни та гості столиці знову мають змогу помилуватися неймовірною красою. У столичному парку Кіото, що славиться своєю алеєю сакур, розпочалося пишне цвітіння японських вишень. Про це повідомляє «Главком». 

Жителі Києва діляться світлинами квітучих сакур у мережі
Жителі Києва діляться світлинами квітучих сакур у мережі
фото: Irina Goncharova/Facebook
Пишне цвітіння японських вишень у Києві
Пишне цвітіння японських вишень у Києві
фото: Igor Brovarskiy/Facebook
Алея сакур є головною окрасою парку Кіото
Алея сакур є головною окрасою парку Кіото
фото: Igor Brovarskiy/Facebook
Ніжні квіти вкрили гілки дерев, створюючи казкову атмосферу
Ніжні квіти вкрили гілки дерев, створюючи казкову атмосферу
фото: Igor Brovarskiy/Facebook
Алея сакур у парку Кіото налічує 360 голландських саджанців
Алея сакур у парку Кіото налічує 360 голландських саджанців
фото: Igor Brovarskiy/Facebook
Алея сакур у парку – найдовша алея в Україні і занесена в Книгу рекордів України
Алея сакур у парку – найдовша алея в Україні і занесена в Книгу рекордів України
фото: Анна Співак/Facebook
Парк Кіото є улюбленим місцем для фотосесій під час цвітіння сакур
Парк Кіото є улюбленим місцем для фотосесій під час цвітіння сакур
фото: Анна Співак/Facebook
Сакури пережили сніг у квітні і радують киян та гостей міста
Сакури пережили сніг у квітні і радують киян та гостей міста
фото: Йорг Дрешер/Facebook

Ніжні рожеві квіти вкрили гілки дерев, створюючи казкову атмосферу та приваблюючи численних відвідувачів.

Парк Кіото вже давно став улюбленим місцем для прогулянок та фотосесій під час цвітіння сакур. Цього року, попри всі складнощі, природа знову подарувала киянам цю неповторну красу. 

Парк Кіото був закладений на знак дружби між Києвом та японським містом Кіото
Парк Кіото був закладений на знак дружби між Києвом та японським містом Кіото
фото: Igor Brovarskiy/Facebook
Парк «Кіото» виконаний в японському стилі. Розташований у Деснянському районі міста Києва. Простягається паралельно вулиці Кіото між станціями метрополітену Чернігівська та Лісова.

Парк був заснований у 1972 році на знак дружніх відносин, відразу після підписання договору про співпрацю та розвиток міст – столиці України Києва та культурної столиці Японії – Кіото. На честь відкриття, у подарунок з Кіото парк отримав «квадратну багатоповерхову ступу» висотою в 5 метрів – гранітну пагоду, культову споруду, у яку зазвичай закладають реліквії, та яка сприятливо впливає на навколишню місцевість. Всі деталі та символіка були запозичені із паркової культури Японії. В центрі парку розташований сад каменів. Тут можна побачити камінь почесного сидіння, камінь печерного виду, камінь-охоронець, камінь місячної тіні.

Алея сарур у парку Кіото – це майже кілометр насолоди для очей
Алея сарур у парку Кіото – це майже кілометр насолоди для очей
фото: Йорг Дрешер/Facebook

З рослин можна побачити вікові сосни, японський клен. 3 вересня 2011 року спільно з членами японської делегації була висаджена алея сакур. Дерева висаджені в два ряди вздовж пішохідних доріжок з внутрішньої сторони та простягнулись на відстань у 987 метрів уздовж Броварського проспекту та налічують 360 голландських саджанців.

28 квітня 2012 року в парку відбулася урочиста церемонія фіксації нового рекорду Гіннеса – найдовшої у світі алеї сакур
28 квітня 2012 року в парку відбулася урочиста церемонія фіксації нового рекорду Гіннеса – найдовшої у світі алеї сакур
фото: Йорг Дрешер/Facebook

28 квітня 2012 року в парку відбулася урочиста церемонія фіксації нового рекорду Гіннеса – найдовшої у світі алеї сакур. 

Парк Кіото був закладений на знак дружби між Києвом та японським містом Кіото
Парк Кіото був закладений на знак дружби між Києвом та японським містом Кіото
фото: Альона Радченко/Facebook

Нагадаємо, перші сакури та магнолії розквітли в Дніпровському, Деснянському та Оболонському районах Києва ще у кінці березня.. 

Також у столиці почали квітнути тюльпани. Зокрема ті, які столиця безоплатно отримала за підтримки Почесного консула України у місті Амстердам Еміля де Севрена Жакета. Різнобарв’я квітів цієї весни можна буде побачити в центрі міста, зокрема на Майдані Незалежності, в парку ім. Т. Г. Шевченка, поруч із Міністерством закордонних справ України та в інших зелених зонах міста.

Теги: Японія Київ природа квіти

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