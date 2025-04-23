У Києві розцвіла найдовша у світі алея сакур (фото)
Алея сакур у парку – найдовша алея в Україні і занесена в Книгу рекордів України
Кияни та гості столиці знову мають змогу помилуватися неймовірною красою. У столичному парку Кіото, що славиться своєю алеєю сакур, розпочалося пишне цвітіння японських вишень. Про це повідомляє «Главком».
Ніжні рожеві квіти вкрили гілки дерев, створюючи казкову атмосферу та приваблюючи численних відвідувачів.
Парк Кіото вже давно став улюбленим місцем для прогулянок та фотосесій під час цвітіння сакур. Цього року, попри всі складнощі, природа знову подарувала киянам цю неповторну красу.
Парк був заснований у 1972 році на знак дружніх відносин, відразу після підписання договору про співпрацю та розвиток міст – столиці України Києва та культурної столиці Японії – Кіото. На честь відкриття, у подарунок з Кіото парк отримав «квадратну багатоповерхову ступу» висотою в 5 метрів – гранітну пагоду, культову споруду, у яку зазвичай закладають реліквії, та яка сприятливо впливає на навколишню місцевість. Всі деталі та символіка були запозичені із паркової культури Японії. В центрі парку розташований сад каменів. Тут можна побачити камінь почесного сидіння, камінь печерного виду, камінь-охоронець, камінь місячної тіні.
З рослин можна побачити вікові сосни, японський клен. 3 вересня 2011 року спільно з членами японської делегації була висаджена алея сакур. Дерева висаджені в два ряди вздовж пішохідних доріжок з внутрішньої сторони та простягнулись на відстань у 987 метрів уздовж Броварського проспекту та налічують 360 голландських саджанців.
28 квітня 2012 року в парку відбулася урочиста церемонія фіксації нового рекорду Гіннеса – найдовшої у світі алеї сакур.
Нагадаємо, перші сакури та магнолії розквітли в Дніпровському, Деснянському та Оболонському районах Києва ще у кінці березня..
Також у столиці почали квітнути тюльпани. Зокрема ті, які столиця безоплатно отримала за підтримки Почесного консула України у місті Амстердам Еміля де Севрена Жакета. Різнобарв’я квітів цієї весни можна буде побачити в центрі міста, зокрема на Майдані Незалежності, в парку ім. Т. Г. Шевченка, поруч із Міністерством закордонних справ України та в інших зелених зонах міста.
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