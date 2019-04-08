Поліція виявила на ринку «Столичний» групу нелегалів



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Затримані мігранти з Республіки Азербайджан та Грузії Фото: Нацполіція

Нелегали працювали у підпільному цеху ринку «Столичний», де розфасовували фрукти та овочі

Оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з дільничними офіцерами та бійцями спецпідрозділу поліції Київщини під час відпрацювання Києво-Святошинського району виявили групу нелегальних мігрантів з Республіки Азербайджан та Грузії. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Восьмеро чоловіків, від 21-го до 52-річного віку, проживали на території країни незаконно. Працювали нелегали у підпільному цеху ринку «Столичний», де розфасовували фрукти та овочі.

Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) КУпАП.

Двом особам скорочено строк перебування на території України, іншим - винесено рішення про примусове видворення з території країни.

Поліція нагадує, що на території області тривають профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант». Мета операції – запобігання та протидія нелегальній міграції, перевірка дотримання іноземцями та особами без громадянства встановлених правил перебування в Україні.