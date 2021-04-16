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    На роботу по шпалах. У Києві зупинився рух трамваїв на швидкісній лінії

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    Люди змушені були по шпалах іти на роботу - На роботу по шпалах. У Києві зупинився рух трамваїв на швидкісній лінії
    Люди змушені були по шпалах іти на роботу
    Фото: Київ оперативний

    Сталося задимлення салону трамвая №1

    Сьогодні, 16 квітня, зупинився рух трамваїв №1 на Борщагівській швидкісній лінії.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний», рух трамваїв тимчасово заблоковано у зв'язку з задимленням салону в трамваї на бульварі Кольцова.

    Через це частина людей прямо по шпалах йде на роботу.

    До слова, міський голова Віталій Кличко заявив, що Київ позбудеться маршрутних автобусів через два-три роки.

    Нагадаємо, з 3 квітня піднялись ціни на проїзд у 16 із 150 київських маршрутних таксі.

    Як відомо, на час жорстких карантинних обмежень проїзд у громадському транспорті Києва здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

    Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації видав 500 тисяч перепусток. У КМДА запевнили, що виготовлення спеціальних перепусток оплачувалося коштом благодійників.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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    Теги: Київ громадський транспорт кияни Київпастранс
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