На роботу по шпалах. У Києві зупинився рух трамваїв на швидкісній лінії

Люди змушені були по шпалах іти на роботу

Сталося задимлення салону трамвая №1

Сьогодні, 16 квітня, зупинився рух трамваїв №1 на Борщагівській швидкісній лінії.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний», рух трамваїв тимчасово заблоковано у зв'язку з задимленням салону в трамваї на бульварі Кольцова.

Через це частина людей прямо по шпалах йде на роботу.

До слова, міський голова Віталій Кличко заявив, що Київ позбудеться маршрутних автобусів через два-три роки.

Нагадаємо, з 3 квітня піднялись ціни на проїзд у 16 із 150 київських маршрутних таксі.

Як відомо, на час жорстких карантинних обмежень проїзд у громадському транспорті Києва здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації видав 500 тисяч перепусток. У КМДА запевнили, що виготовлення спеціальних перепусток оплачувалося коштом благодійників.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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