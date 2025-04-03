Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Київському метро пасажирка впала під потяг: рух синьою гілкою обмежено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Київському метро пасажирка впала під потяг: рух синьою гілкою обмежено
На станції «Контрактова площа» пасажирка потрапила під потяг
фото: glavcom.ua

Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково

Рух поїздів синьою гілкою столичного метро від станції «Поштова площа» до станції «Героїв Дніпра» зупинено через падіння людини на колії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський метрополітен

У метрополітені повідомили, зупинка сталася через те, що на станції «Контрактова площа» пасажирка потрапила під потяг. На місце події вже викликано медиків і правоохоронців.

Наразі «синя» лінія метро: станції «Поштова площа», «Контрактова площа», «Почайна» та «Тараса Шевченка» зачинені на вхід для пасажирів.

«Рух поїздів на лінії організовано від станції «Теремки» до станції «Майдан Незалежності» та від станції «Оболонь» до станції «Героїв Дніпра», – йдеться у повідомленні.

Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, пізно ввечері 9 березня, на станції метро «Вирлиця» на колію під потяг впала людина. Надзвичайники виявили тіло чоловіка під третім вагоном, приблизно за 70 метрів від платформи. Загиблого деблокували та підняли на платформу. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Також 27 червня 2024 року, низка станції метрополітену були зачинені на вхід для пасажирів у зв’язку з тим, що на станції «Університет» пасажир потрапив під потяг.

Читайте також:

Теги: метро Контрактова площа потяг Поштова площа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДТП на Берестейському проспекті
На Берестейському проспекті у столиці ускладнено рух транспорту
9 березня, 10:28
Обвинувачений стверджував, що чоловік сам запропонував вирішити його питання за винагороду
Столичний поліцейський за $2000 хабара відсидить п’ять років
8 березня, 20:12
Рішення щодо двоповерхового тунелю під час будівництва метро на Виноградар прийнято через щільну забудову на території
Метро на Виноградар: у Києві будується перший в Україні двоповерховий тунель (відео)
12 березня, 18:03
РФ атакувала енергообʼєкти «Укрзалізниці»: очікуються зміни в русі кількох поїздів
РФ атакувала енергообʼєкти «Укрзалізниці»: очікуються зміни в русі кількох поїздів
13 березня, 07:26
В «Укрзалізниці» не працює продаж квитків через застосунок та сайт
В «Укрзалізниці» тимчасово не працюють онлайн-сервіси
23 березня, 08:42
Наліпки розміщені на балюстраді ескалаторів у вигляді написів і піктограм, щоб зробити правила більш помітними
У київському метрополітені з'явилися важливі зміни (фото)
21 березня, 16:33
Квитки на потяг можна придбати або повернути на всі напрямки до 20 діб
«Укрзалізниця» відновила онлайн-продаж квитків після масштабної кібератаки
27 березня, 06:48
Залізничний вокзал Херсона після обстрілу РФ у грудні 2023 року
Росіяни вдарили по вокзалу Херсона: пошкоджено пасажирський поїзд (оновлено)
27 березня, 16:28
Громадський транспорт у Києві почне працювати під час тривог: названа дата
Громадський транспорт у Києві почне працювати під час тривог: названа дата
18 березня, 12:42

Новини

Перша полуниця з'явилася на вуличних розкладках у Києві: яка вартість ягід
Перша полуниця з'явилася на вуличних розкладках у Києві: яка вартість ягід
У Київському метро пасажирка впала під потяг: рух синьою гілкою обмежено
У Київському метро пасажирка впала під потяг: рух синьою гілкою обмежено
Битва за столицю: Київрада обмежила повноваження голови КМВА
Битва за столицю: Київрада обмежила повноваження голови КМВА
На столичному Печерську через будівництво ЖК почався зсув ґрунту: утворився котлован і падають дерева
На столичному Печерську через будівництво ЖК почався зсув ґрунту: утворився котлован і падають дерева
На Київщині легковик врізався в дерево: загиблу діставали рятувальники
На Київщині легковик врізався в дерево: загиблу діставали рятувальники
«Плівки Комарницького»: Київрада прийняла за основу антикорупційний земельний порядок
«Плівки Комарницького»: Київрада прийняла за основу антикорупційний земельний порядок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 квітня: ситуація на фронті
136K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 квітня 2025
28K
Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому під час війни виплачує премію собі і своїй команді
19K
У Німеччині тисяча поліцейських ловила одного з найвпливовіших російських злочинців (фото)
11K
Новий глава КМВА поставив Кличку незручне питання про... Ліну Костенко

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua