У Київському метро пасажирка впала під потяг: рух синьою гілкою обмежено

Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково

Рух поїздів синьою гілкою столичного метро від станції «Поштова площа» до станції «Героїв Дніпра» зупинено через падіння людини на колії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський метрополітен.

У метрополітені повідомили, зупинка сталася через те, що на станції «Контрактова площа» пасажирка потрапила під потяг. На місце події вже викликано медиків і правоохоронців.

Наразі «синя» лінія метро: станції «Поштова площа», «Контрактова площа», «Почайна» та «Тараса Шевченка» зачинені на вхід для пасажирів.

«Рух поїздів на лінії організовано від станції «Теремки» до станції «Майдан Незалежності» та від станції «Оболонь» до станції «Героїв Дніпра», – йдеться у повідомленні.



Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, пізно ввечері 9 березня, на станції метро «Вирлиця» на колію під потяг впала людина. Надзвичайники виявили тіло чоловіка під третім вагоном, приблизно за 70 метрів від платформи. Загиблого деблокували та підняли на платформу. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Також 27 червня 2024 року, низка станції метрополітену були зачинені на вхід для пасажирів у зв’язку з тим, що на станції «Університет» пасажир потрапив під потяг.