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У двох районах Києва через ракетну атаку виникли пожежі (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У двох районах Києва через ракетну атаку виникли пожежі (оновлено)
У Києві зафіксовано займання у двох районах
скриншот з відео

Київ під атакою балістики

На світанку російські війська запустили по столиці ракети. У двох районах Києва через ракетну атаку виникли пожежі. Про це повідомляє столична влада, передає «Главком».

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано займання у Дарницькому та Оболонському районах. На місце прямують рятувальники.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих встановлюється.

Попередньо зафіксовано падіння уламків в двох місцях в Оболонському районі столиці на території нежитлової забудови.

О 05:15 міський голова Віталій Кличко написав: «Виклик медиків у Дарницький район столиці. Бригада прямує на місце».

«Також виклик медиків в Оболонський район міста. Бригада прямує. Залишайтеся в укриттях!» – Кличко.

Нагадаємо, близько другої години ночі у Києві оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Тоді у Києві пролунали вибухи.

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Теги: вибух Київ тривога ракетна атака

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