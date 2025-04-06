У двох районах Києва через ракетну атаку виникли пожежі (оновлено)
Київ під атакою балістики
На світанку російські війська запустили по столиці ракети. У двох районах Києва через ракетну атаку виникли пожежі. Про це повідомляє столична влада, передає «Главком».
Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано займання у Дарницькому та Оболонському районах. На місце прямують рятувальники.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих встановлюється.
Попередньо зафіксовано падіння уламків в двох місцях в Оболонському районі столиці на території нежитлової забудови.
О 05:15 міський голова Віталій Кличко написав: «Виклик медиків у Дарницький район столиці. Бригада прямує на місце».
«Також виклик медиків в Оболонський район міста. Бригада прямує. Залишайтеся в укриттях!» – Кличко.
Нагадаємо, близько другої години ночі у Києві оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Тоді у Києві пролунали вибухи.
Читайте також:
Коментарі — 0