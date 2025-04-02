Посадовець Держпродспоживслужби, викритий на хабарі, постане перед судом

Правоохоронці затримали фігуранта в приміщенні власного службового кабінету під час отримання ним неправомірної вигоди у сумі $1,2 тис

Фігуранту справи загрожує до пʼяти років позбавлення волі

Перед судом постане один з колишніх керівників Держпродспоживслужби, якого у січні було викрито на вимаганні неправомірної вигоди за безперешкодне ввезення товару з-за кордону. Про це інформує «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

У поліції нагадали, що фігурант обіцяв представнику товариства не створювати перешкод у оформленні митних документів, необхідних для ввезення товару в Україну з країн Європи. За свої «послуги» він просив 400 доларів за кожен автомобіль із продукцією.

В ході слідства правоохоронці встановили, що представник підприємства, яке займається поставкою до України риби та морепродуктів, звернувся до заступника керівника Управління держконтролю на кордоні для отримання дозволів щодо розмитнення вантажу. Повідомляється, що посадовець згодився допомогти, але зазначив, що для безперешкодного проходження митного терміналу, окрім офіційних платежів бізнес має сплачувати йому $400 з кожного автомобіля, що буде заїжджати в Україну.

Правоохоронці затримали фігуранта в приміщенні власного службового кабінету під час отримання ним неправомірної вигоди у сумі $1,2 тис. та повідомили 63-річному експосадовцю про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом.

Повідомляється, що досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранту загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, колишній начальник Головного управління Держпродспоживслужби Львівщини Євген Баркит, якого у серпні минулого року затримали за підозрою в хабарництві, зараз працює на посаді начальника Львівського районного управління Держпродспоживслужби.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали керівника митного поста на Львівщині. Посадовця підозрюють в отриманні хабарів від імпортерів електронної техніки. За даними слідства, він сприяв підприємцям в ухиленні від митного оформлення та сплати обов’язкових платежів до держбюджету.