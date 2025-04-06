Ракетна атака на Київ: загинула людина, ще троє поранені

У Києві тривають аварійно-рятувальні роботи після російської атаки

У Києві внаслідок ракетної атаки Росії, попередньо, загинула одна людина, ще троє отримали поранення, із них двоє - госпіталізовані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко.

«Країна-терорист Росія вчергове атакувала Київ. Цього разу – і дрони, і балістика, і крилаті ракети. Внаслідок ворожої атаки балістичними ракетами є пошкодження в Дарницькому, Оболонському, Солом'янському районах Києва», – розповів Ткаченко.

За його словами, наразі відомо, що одна людина загинула, ще троє – поранені (з них двоє – госпіталізовані).

«Потерпілим надається вся необхідна допомога. Щодо інших постраждалих – інформацію уточнюємо», – зазначив Ткаченко.

На місцях пошкоджень продовжують працювати рятувальники, вибухотехніки, поліція, інші служби.

Поліція Києва повідомила, що «внаслідок атаки ворога троє осіб отримали травми, це чоловіки віком від 36 до 57 років, ще одна особа загинула».

Нагадаємо, у двох районах Києва через ракетну атаку виникли пожежі. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано займання у Дарницькому та Оболонському районах.