Як дістатися з правого на лівий берег Києва під час тривог: список маршрутів

Крім дублювання метро, між берегами також працюють тролейбуси та автобуси

У Києві громадський транспорт почав їздити під час тривог. Поки без метро, але з правого на півий берег вже можна дістатися

Відсьогодні, з 21 березня, наземний громадський транспорт Києві більше не зупиняється під час повітряних тривог. Однак це не стосується руху метро через міст, проте кияни та гості міста све одно зможуть дістатися з лівого на правий берег іншим громадським транспортом. Про це повідомляє «Главком»

Поки Департамент транспортної інфраструктури КМДА визначається з можливістю запуску наземної частини метро під час тривог, громадська організація «Пасажири Києва» підготувала інформацію, яка допоможе зорієнтуватись пасажирам, яким необхідно терміново переїхати з одного берега Дніпра у столиці на інший.

Червону гілку метро дублюють:

від м. Чернігівська: автобус 118 на Печерськ, Бесарабку, Галицьку площу;

від м. Дарниця: автобус 55 на Арсенальну та Палац Спорту;

від м. Лівобережна: автобус 111 на Поштову та Площу Українських Героїв.

Зелену гілку метро дублюють:

від м. Червоний Хутір: автобус 51 на Звіринецьку, Либідську;

від м. Харківська: автобус 109 на Звіринецьку, Либідську, Театральну;

по Бажана: автобуси 22, 91 на Деміївку та Севастопольську.

Детально маршрути можна подивитись на сайті та в застосунку Easyway.

Кільцева електричка також їде під час тривоги між берегами.

До станцій електрички можна під’їхати наземним транспортом:

ст. Лівобережна: всі звичні автобуси до метро Лівобережна;

ст. Русанівка: автобуси 42, 44, 87, 111, тролейбуси 43(к);

ст. Дарниця: автобуси 51, 63, 115, трамваї 8, 22, 23, 27, 29, 32, 33;

ст. Березняки: автобуси 44, 49, 87, 108.

Розклад електрички по своїй станції шукай на офіційному сайті.

Крім дублювання метро, між берегами також працюють:

Тролейбуси

29к: ст. м. Дарниця – Почайна;

30: Троєщина – Райдужний – Почайна – Дорогожичі – Шулявка - Севастопольська;

31: Троєщина – Райдужний – Почайна – Лук’янівка;

43: Дарницька площа – Звіринецька – Либідська - Теремки;

47: Троєщина – Райдужний – ст. м. Мінська.

Автобуси

21, 101: Троєщина – Райдужний – Почайна;

73: Троєщина – Райдужний – Оболонь;

110: Троєщина – Воскресенка – Райдужний – Поштова – Площа Українських Героїв;

112: Воскресенка – Райдужний – Контрактова – Лук’янівка,

114: Троєщина –Райдужний – Поштова – Бесарабка – Залізничний вокзал;

115: Дарницький вокзал – Дарницька площа – Контрактова.

Нагадаємо, у понеділок, 10 березня, у Святошинському районі Києва розпочав роботу новий автобусний маршрут. Для зручності пасажирів маршруту присвоєно номер 90-К.

Також з 1 березня внесено зміни в маршрут столичних автобусів № 39 для покращення транспортного обслуговування мешканців Голосіївського району.

Із 12 лютого і орієнтовно до закінчення робіт у схему руху автобусного маршруту № 72 «Проспект Свободи – ст. м. «Контрактова Площа» внесені зміни. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.

До слова, у Києві з 1 лютого на Глибочицькій почався ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припинено. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т. Як повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс», з 1 лютого на вул. Глибочицькій розпочинається ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал. Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.