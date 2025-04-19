Інформація про час і місце прощання з актрисою буде повідомлена додатково

На 97-му році життя померла видатна актриса, заслужена артистка України Ізабелла Павлова-Рушковська. Її багаторічна творчість стала невід’ємною частиною національної театральної сцени. Про це повідомили у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки, пише «Главком».

Ізабелла Іллівна була відома своєю майстерністю у передачі глибоких, достовірних образів своїх героїв. Вона блискуче виконувала ролі як у класичних, так і в сучасних постановках, завжди залишаючи яскраве враження навіть у найменших ролях. Її унікальний дар дозволяв створювати точний сценічний малюнок, який захоплював глядачів.

На 97-му році пішла з життя заслужена артистка України Ізабелла Павлова-Рушковська фото: Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки

Ізабелла Павлова-Рушковська була дружиною народного артиста України Миколи Рушковського, актора і педагога та легенди театру імені Лесі Українки. Їхній творчий та життєвий союз став прикладом справжньої любові до мистецтва і партнерства, що надихало багатьох.

Колектив театру, якому вона присвятила своє життя, висловлює щирі співчуття рідним, друзям і всім, хто знав та любив Ізабеллу Іллівну. Її творчий спадок залишиться джерелом натхнення для майбутніх поколінь акторів і театралів.

Інформація про час і місце прощання з актрисою буде повідомлена додатково.

Нагадаємо, помер актор фільму «Бетмен назавжди» Вел Кілмер. Американський актор Вел Кілмер, відомий за роллю Бетмена у фільмі «Бетмен назавжди», помер у Лос-Анджелесі через пневмонію. Йому було 65 років.

