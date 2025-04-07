У центрі Києва біля будинку вибухнув палаючий автомобіль (відео)
Причину займання автівки встановлюють правоохоронці
У Києві в понеділок вранці, 7 квітня, стався вибух поблизу станції метро «Олімпійська». Згодом рятувальники повідомили про загоряння легкової автівки у Голосіївському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Києва та місцеві пабліки.
«7 квітня о 10:08 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Антоновича. Сталося загоряння легкового автомобіля Nissan у дворі шестити поверхового житлового будинку», – повідомили у ДСНС.
Як повідомляють очевидці у соцмережах, до місця оперативно прибули рятувальники, поліція та медики.
У ДСНС повідомили, що пожежу було ліквідовано о 10:30. Жертв та постраждалих немає.
Причину займання встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, внаслідок російської балістичної атаки 6 квітня значних руйнувань зазнали будівлі, в яких після обстрілу 12 лютого розташовувалися редакції каналів державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».
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