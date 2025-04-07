У центрі Києва біля будинку вибухнув палаючий автомобіль (відео)

Причину займання автівки встановлюють правоохоронці

У Києві в понеділок вранці, 7 квітня, стався вибух поблизу станції метро «Олімпійська». Згодом рятувальники повідомили про загоряння легкової автівки у Голосіївському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Києва та місцеві пабліки.

У дворі шестиповерхового житлового будинку сталося займання автівки Nissan фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

«7 квітня о 10:08 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Антоновича. Сталося загоряння легкового автомобіля Nissan у дворі шестити поверхового житлового будинку», – повідомили у ДСНС.

Як повідомляють очевидці у соцмережах, до місця оперативно прибули рятувальники, поліція та медики.

У ДСНС повідомили, що пожежу було ліквідовано о 10:30. Жертв та постраждалих немає.

Причину займання встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, внаслідок російської балістичної атаки 6 квітня значних руйнувань зазнали будівлі, в яких після обстрілу 12 лютого розташовувалися редакції каналів державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».