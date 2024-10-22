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У Сумах пролунали вибухи: російські окупанти влучили у житлові будинки

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У Сумах пролунали вибухи: російські окупанти влучили у житлові будинки
Ілюстративне фото
фото з відкритих джерел

Під час атаки ворога на Суми пролунала серія вибухів

Сьогодні вночі, 22 жовтня 2024 року, місто Суми було атаковано ворогам. У місті пролунали вибухи. Під удар потрапили житлові будинки, наразі відомо про одного пораненого. Про це інформує начальника міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. 
 
«Внаслідок ворожої атаки маємо влучання в житлові будинки», – написав начальник СМВА Дрозденко.

За його даними, штаб з ліквідації надзвичайної ситуації почне працювати з 09:00 у школі № 27.

В.о. міського голови Сум Кобзар повідомив, що внаслідок влучання в будинок одна людина доправлена до лікарні.

Перед вибухами умісті Повітряні сили повідомляли про атаку ворожих ударних безпілотників і загрозу балістичного озброєння.

Нагалаємо, вранці, 21 жовтня, в селищі Глеваха, Фастівського району, Київської області внаслідок влучання уламків безпілотника у п'ятиповерхівку сталася часткова руйнація конструкцій покрівлі будинку. 

Також, внаслідок ракетної атаки на припортову інфраструктуру Одеси виникла пожежа, яка оперативно ліквідована вогнеборцями.

До слова, знімальна група «Донбас. Реалії» потрапила під обстріл під час зйомок на Бахмутському напрямку. Журналісти проєкту опублікували відео з моментом атаки окупантів.

Теги: пожежа окупанти обстріл будинок місто Херсон

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