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Потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії: нові фото і відео

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії: нові фото і відео
Дим на Феодосійській нафтобазі здіймається трьома «стовпами»
фото з відкритих джерел

Перед вибухами на нафтобазі у Феодосії очевидці чули звук, схожий на звук літака

У ніч на понеділок, 7 жовтня, окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотниками. В результаті спалахнула потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії. У соцмережах публікують свіжі фото та відео з місця пожежі.

За повідомленням дим на Феодосійській нафтобазі здіймається трьома «стовпами», що може свідчити про три основні джерела займання.

Як повідомляють підписники каналу, що перед вибухами на нафтобазі був звук, схожий на звук літака.

6 фото
На весь екран
фото: соцмережі

Також повідомляється, що через пожежу на нафтобазі перекрито рух по вулиці Геологічній і Федька від перекрестка з Керченської траси до району автовокзалу. 

Місцева окупаційна «влада» підтвердила пожежу на феодосійській нафтобазі. Так званий «глава адміністрації» Феодосії Ігор Ткаченко про причини пожежі не повідомив, але додав, що працюють розрахунки МНС, а жертв та постраждалих немає. До Феодосії виїхав «віце-прем’єр» Ігор Михайличенко.

Нагадаємо, в окупованій Феодосії у Криму пролунали вибухи, після яких на місцевій нафтобазі спалахнула пожежа. Окупаційна влада підтвердила інформацію про інцидент, однак причина займання залишається невідомою.

Теги: пожежа нафтопродукти Крим

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