Потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії: нові фото і відео
Перед вибухами на нафтобазі у Феодосії очевидці чули звук, схожий на звук літака
У ніч на понеділок, 7 жовтня, окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотниками. В результаті спалахнула потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії. У соцмережах публікують свіжі фото та відео з місця пожежі.
За повідомленням дим на Феодосійській нафтобазі здіймається трьома «стовпами», що може свідчити про три основні джерела займання.
🔥Ранковий вид на нафтобазу в окупованій Феодосії pic.twitter.com/fa0nYl0MV2— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 7, 2024
Як повідомляють підписники каналу, що перед вибухами на нафтобазі був звук, схожий на звук літака.
💥Вибухи та масштабна пожежа на «Морському нафтовому терміналі» в окупованій Феодосії🔥 pic.twitter.com/56uFssi5kS— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 7, 2024
Також повідомляється, що через пожежу на нафтобазі перекрито рух по вулиці Геологічній і Федька від перекрестка з Керченської траси до району автовокзалу.
📹Ранковий вид з вікна на палаючу нафтобазу в окупованій Феодосії🔥 pic.twitter.com/STPRwb14vC— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 7, 2024
Місцева окупаційна «влада» підтвердила пожежу на феодосійській нафтобазі. Так званий «глава адміністрації» Феодосії Ігор Ткаченко про причини пожежі не повідомив, але додав, що працюють розрахунки МНС, а жертв та постраждалих немає. До Феодосії виїхав «віце-прем’єр» Ігор Михайличенко.
Виявляється, що нічого жахливого на нафтобазі в окупованій Феодосії не сталося. Просто у ворога "возгорание" pic.twitter.com/RuLhr7KH6B— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 7, 2024
Нагадаємо, в окупованій Феодосії у Криму пролунали вибухи, після яких на місцевій нафтобазі спалахнула пожежа. Окупаційна влада підтвердила інформацію про інцидент, однак причина займання залишається невідомою.
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