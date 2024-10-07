День народження Путіна. Хто з президентів першим прилетів до диктатора

Лукашенко прилетів до Москви для участі у Раді глав країн СНД

У Кремлі напередодні дня народження Путіна повідомляли, що «жодних святкувань не планується»

Сьогодні, 7 жовтня, у день народження диктатора Путіна, в Росії відбудеться зустріч лідерів країн Співдружності Незалежних Держав (СНД). Першим до РФ вже прилетів союзник Путіна – самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Про це повідомляють росЗМІ.

«Ваше превосходительство, шановний Олександре Григоровичу!», – звернувся росіянин до Лукашенка в аеропорту.

Лукашенко вдав, що таку форму звертання «не оцінив» і відповів: «Яке превосходительство? Де це ти бачив?». Біля літака самопроголошений президент Білорусі ще спілкувався із чиновниками, які його зустрічали.

Як відомо, 7 жовтня Путіну виповнюється 72 роки. Речник Путіна Дмитро Пєсков раніше заявляв, що в цей день «особливо святкового нічого не буде».

Незважаючи на повідомлення Кремля, що нібито жодних святкувань не планується, російські пропагандисти вже називають ранкову атаку на Україну – «святковим феєрверком». Так, російська пропагандистка Юлія Вітязєва назвала атаку РФ на Київ та Хмельниччину – «салютом на честь Путіна». Відповідний допис вона розмістила у соцмережах. «У Києві серія вибухів, гучно. Почався святковий салют на честь дня народження президента Росії», – написала пропагандистка.

До слова, за оновленими даними Генштабу, втрати серед російського особового складу станом на 7 жовтня склали близько 661 630 осіб. Таким чином, росіяни сьогодні святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни.

Минулого року спецслужбовці влаштували салют до Дня народження Путіна. Співробітники Служби безпеки та артилеристи Збройних сил України знешкодили ворожу вогнеметну систему«Солнцепьок», яка є «гордістю» російського військово-промислового комплексу.