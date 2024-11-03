У Києві псля атаки БпЛА уламки впали на житловий будинок, виникла пожежа

Росіяни в ніч на 3 листопада неодноразово атакували столицю України «Шахедами»

Російська Федерація в ніч на 3 листопада вкотре атакує Київ дронами. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) в Телеграм.

«Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості. Виникли пожежі. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила», – написав о 01:46 начальник КМВА Сергій Попко.

Пізніше, о 01:58, він додав, що уламки на відкритій місцевості впали також і в Деснянському районі міста. Там теж виникла пожежа.

«Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються», – написав він.

Станом на 03:15 у столиці знову було оголошено повітряну тривогу.

Раніше стало відомо, що ввечері, 2 листопада, у Києві лунають вибухи. Росія вкотре атакує столицю дронами, в місті працюють сили ППО. Про це повідомляє КМВА у своєму Телеграмі.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники завдали по території України один ракетний та 56 авіаударів, застосувавши одну керовану ракету та 81 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 437 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.