Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві псля атаки БпЛА уламки впали на житловий будинок, виникла пожежа

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві псля атаки БпЛА уламки впали на житловий будинок, виникла пожежа
У Києві на будинок впали уламки дрона
фото з відкритих джерел

Росіяни в ніч на 3 листопада неодноразово атакували столицю України «Шахедами»

Російська Федерація в ніч на 3 листопада вкотре атакує Київ дронами. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) в Телеграм.

«Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості. Виникли пожежі. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила», – написав о 01:46 начальник КМВА Сергій Попко.

Пізніше, о 01:58, він додав, що уламки на відкритій місцевості впали також і в Деснянському районі міста. Там теж виникла пожежа.

«Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються», – написав він.

Станом на 03:15 у столиці знову було оголошено повітряну тривогу.

Раніше стало відомо, що ввечері, 2 листопада, у Києві лунають вибухи. Росія вкотре атакує столицю дронами, в місті працюють сили ППО. Про це повідомляє КМВА у своєму Телеграмі.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники завдали по території України один ракетний та 56 авіаударів, застосувавши одну керовану ракету та 81 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 437 дронів-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Читайте також:

Теги: пожежа росія будинок росіяни Київ дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд у Гельсінкі заарештував активи Росії на території Фінляндії
Суд у Гельсінкі заарештував активи Росії на території Фінляндії
28 жовтня, 17:12
Речник: Наразі тривають заходи щодо відновлення положення ЗСУ, щоб стабілізувати обстановку
«Ворог наростив зусилля». ЗСУ повідомили деталі щодо втрати Левадного
27 жовтня, 12:56
За словами чиновників, цього року існує більший ризик того, що один із противників США може сприяти політичному насильству після виборів
Росія та Іран готують насильницькі протести в США: дані американської розвідки
23 жовтня, 12:04
Бойова робота спецпідрозділу ГУР Firebird
«Атакують у найнесподіваніших місцях». Ефектне відео від розвідників
23 жовтня, 08:58
Прогноз погоди на 20 жовтня
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 20 жовтня
20 жовтня, 06:00
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років
Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
17 жовтня, 20:03
На думку військових, масовані удари РФ по своїй же території – це проба сил
Путін віддав наказ на килимові бомбардування у Курській області: що кажуть ЗСУ
12 жовтня, 19:46
Майже п’ята частина заборонених технологій потрапляють у російський військово-промисловий комплекс через Індію
Індія опинилася в трійці найбільших постачальників заборонених технологій для РФ – Bloomberg
12 жовтня, 09:21
Ніхто з лідерів НАТО не ризикне приймати рішення замість України
Україну схиляють до пришвидшення рішення щодо перемир’я
3 жовтня, 16:06

Новини

У Києві псля атаки БпЛА уламки впали на житловий будинок, виникла пожежа
У Києві псля атаки БпЛА уламки впали на житловий будинок, виникла пожежа
Дрони атакували Київ, у столиці лунали вибухи
Дрони атакували Київ, у столиці лунали вибухи
Летять дуже низько. Влада пояснила нову тактику Росії під час дронових атак
Летять дуже низько. Влада пояснила нову тактику Росії під час дронових атак
Війна за ритуальний бізнес у столиці. Оприлюднено скандальний фільм
Війна за ритуальний бізнес у столиці. Оприлюднено скандальний фільм
Внаслідок російської атаки на Київщину є постраждалі: подробиці від влади
Внаслідок російської атаки на Київщину є постраждалі: подробиці від влади
Зафіксовано падіння уламків БпЛА у шести районах столиці: наслідки (оновлення)
Зафіксовано падіння уламків БпЛА у шести районах столиці: наслідки (оновлення)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
41K
Ветеран, що залишився без обох ніг, звернувся до влади
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2024
4219
В Австралії помер найбільший у світі крокодил, який жив у неволі
3675
Окупанти відступили після удару ЗСУ на Запоріжжі – партизани «АТЕШ»
2783
Брюссель: на заході, присвяченому ЗСУ, сталася диверсія (відео)

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 03:11
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала понад п'ять годин
Вчора, 10:06
Зеленський повідомив про війська КНДР біля кордону, у Києві трапилась пожежа через атаку БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
Дощитиме по всій країні: прогноз погоди на 2 листопада
Вчора, 06:00
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua