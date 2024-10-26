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У Дніпрі та Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Дніпрі та Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи
Ракети атакували міста України
фото з відкритих джерел

Росіяни завдали ударів по Україні дронами та ракетами

Пізно ввечері, 25 жовтня, звуки вибухів було чути у Дніпрі та Запоріжжі. Військові попереджали, що у напрямку міст летять ракети. Крім того, окупанти атакували інші регіони країни ударними БпЛА. Інформацію передає Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

Вибухи в Запоріжжі та Дніпрі пролунали майже одночасно, приблизно о 23:02.

До цього, з 22:59, Повітряні сили попереджали про загрозу використання балістичних ракет, запущених з Криму. Згодом надійшла інформація, що ракета прямує до Запоріжжя, проте потім змінила курс у бік Дніпра. О 23:01 військові повідомили, що ракета летить саме на Дніпро. Ймовірно, йшлося про ще один ракетний удар.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив ракетну атаку на Дніпро. Він зазначив, що внаслідок атаки була пошкоджена житлова забудова та сталася пожежа. Деталі наразі з'ясовуються.

Пізніше представники Дніпропетровської ОВА повідомили про дев’ятьох поранених, четверо з них госпіталізовані. Також серед потерпілих 8-річна дівчинка. Її доставили до лікарні, вона в стані середньої тяжкості. Також частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Під завалами може бути людина. До того ж пошкоджено чотири багатоквартирні будинки і один з медзакладів.

Нагадаємо, що кілька годин тому російські окупанти вкотре атакували Київ дронами. Один із "Шахедів" влучив у багатоповерхівку в Солом'янському районі. Унаслідок ударів є постраждалі та загиблий. 

У Telegram-каналі ДСНС згодом опублікували жахливі кадри наслідків влучання БпЛА.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги було чутно сильні вибухи. Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, в столиці працює протиповітряна оборона. Він закликав киян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Пізніше у Києві знову оголосили повітряну тривогу через ударні дрони, які взяли курс на столицю.

Теги: ракета Telegram військові забудова Дніпро окупанти пожежа Запоріжжя

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