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McDonald’s відреагував на появу Трампа за стійкою ресторану в Пенсильванії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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McDonald’s відреагував на появу Трампа за стійкою ресторану в Пенсильванії
Кандидат від республіканців попрацював у McDonald’s в одному з ключових штатів для виборів – у Пенсильванії
фото з відкритих джерел

McDonald’s: «Ми відкриваємо наші двері для всіх»

Експрезидент США Дональд Трамп попрацював у McDonald’s у межах своєї передвиборчої кампанії. Після цього мережа закладів швидкого харчування заявила, що не підтримує жодного з кандидатів у президенти США. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначено, що Трамп це зробив у відповідь на повідомлення кандидатки від республіканців Камали Гарріс, яка розповідала, що мала такий підробіток у студентські роки.

Після цього McDonald’s заявив, що не підтримує жодного кандидата у президенти США.

«McDonald's не підтримує кандидатів на виборну посаду... Ми не червоні чи сині – ми золоті», – зазначила мережа.

Водночас McDonald’s підтвердив, що отримав запит про «бажання Трампа відвідати ресторан у Пенсільванії».

«Дізнавшись про прохання колишнього президента, ми підійшли до нього через призму наших основних цінностей: ми відкриваємо наші двері для всіх», – зазначила корпорація.

Також McDonald's додав, що франчайзі, які керують та володіють понад 95% ресторанів у Штатах, самі запросили Гарріс та її кандидата у віцепрезиденти Тіма Волца відвідати мережу.

Нагадаємо, під час недільної прогулянки Трамп зайшов в один із закладів швидкого харчування в Пенсільванії, де він змінив піджак на фартух, щоб попрацювати кухарем. Пізніше він роздавав відвідувачам їжу через прохідне вікно в ресторані, наголошуючи, що приготував її сам і що все залежить від нього.

Раніше Трамп заявив, що хоче спробувати попрацювати у мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's. За його словами, він збирається включити півгодинну зміну в ресторані до свого графіку на деякий час.

Також стало відомо, що цього тижня віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше приєднається до колишнього президента Барака Обами та його дружини Мішель Обами під час передвиборчих заходів.

До слова, виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента.

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Теги: Дональд Трамп ресторан вибори у США харчування

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