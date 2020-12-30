Природний рельєф Києва потрібно інтегрувати у міський простір – архітектори

Архітектори вважають рельєф Києва його сильною стороною

Сучасна українська архітектура – це «ліс», дика і хаотична природа, відносини з якою продиктовані інтуїцією. В цьому впевнена архітекторка бюро «Форма» Крістіна Зубко. У свою чергу Віктор Зотов, відомий архітектор та власник бюро ZOTOV&CO, співзасновник освітньої платформи CANactions School, вважає, що «містобудування в Києві закінчується на розмовах про новий генплан, а якісна архітектура з'являється тільки в результаті власної відповідальності окремих архітекторів і забудовників». Про це йдеться у матеріалі «Що відбувається з міською архітектурою в Україні»

«Ми отримуємо досвід співіснування, де у нас немає можливості контролювати, але це середовище, з яким можна взаємодіяти. Поряд з капіталістичним романтизмом ми спостерігаємо орієнтацію на європейську архітектуру. Молода Україна зараз знаходиться на стадії становлення і перманентного пошуку», – говорить Зубко.

На її переконання, за часів радянської України архітектура була під контролем – створювалися міські ансамблі, забудовувалися райони. Для сучасного ж демократичного суспільства характерні скоріше не комплексні явища, а точкові рішення. «Імплементувати європейський досвід необхідно з урахуванням контексту і локальних особливостей. Відповідальність за формування міського середовища лежить не тільки на архітекторах, а є результатом їх тісної співпраці з професіоналами з різних сфер», – переконана Зубко.

Серед основних проблем містобудування Києва вона називає «відсутність консолідації всередині професійного середовища і недолік якісного архітектурної освіти, і як наслідок – нездатність професіоналів впливати на процеси, що формують місто».

Сильною стороною Києва і його особливістю архітекторка вважає рельєф столиці. «Поколіннями ми прагнули освоїти міський простір, нехтуючи контекстом природи. Тож варто дбайливіше ставитися до природних ресурсів і інтегрувати їх в міське середовище», – впевнена вона.

«Тут дуже не вистачає архітектури практичної, функціональної, а не демонстративної, скромної», – переконаний у свою чергу Зотов.

На проблемі відсутності планування, відсутності архітектурної візії міст також наголошують співзасновниця агентств Urban Curators Анастасія Пономарьова та співзасновник організації «Агенти змін» Максим Головко.