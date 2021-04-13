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    Чергова ДТП на трасі Київ – Одеса: Renault врізався у вантажівку (фото)

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    Renault Master зіткнувся з вантажним автомобілем DAF - Чергова ДТП на трасі Київ – Одеса: Renault врізався у вантажівку (фото)
    Renault Master зіткнувся з вантажним автомобілем DAF
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    За пів дня на трасі Київ – Одеса сталися три серйозні ДТП

    Сьогодні, 13 квітня, вранці на 90 км автодороги Київ – Одеса, в районі села Шкарівка, сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    За попередніми даними 41-річний водій Renault Master виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем DAF з напівпричепом.

    Внаслідок ДТП водій Renault отримав травми різного ступеня тяжкості та був шпиталізований до лікарні.

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    Чергова ДТП на трасі Київ – Одеса: Renault врізався у вантажівку (фото)
    Чергова ДТП на трасі Київ – Одеса: Renault врізався у вантажівку (фото)
    Чергова ДТП на трасі Київ – Одеса: Renault врізався у вантажівку (фото)

    Як повідомлялося, 13 квітня на 87 км автодороги Київ – Одеса сталась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легкового автомобіля. Через аварію у напрямку столиці перекрита одна смуга руху.

    Також сьогодні вранці у селі Митниця на трасі Київ – Одеса сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій буса не впорався з керуванням, вибив бетонний відбійник і перекинувся на бік, вилетівши на зустрічну смугу.

    Теги: ДТП вантажівки водій Київщина автомобіль поліція
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