Чергова ДТП на трасі Київ – Одеса: Renault врізався у вантажівку (фото)

За пів дня на трасі Київ – Одеса сталися три серйозні ДТП

Сьогодні, 13 квітня, вранці на 90 км автодороги Київ – Одеса, в районі села Шкарівка, сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

За попередніми даними 41-річний водій Renault Master виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем DAF з напівпричепом.

Внаслідок ДТП водій Renault отримав травми різного ступеня тяжкості та був шпиталізований до лікарні.

Як повідомлялося, 13 квітня на 87 км автодороги Київ – Одеса сталась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легкового автомобіля. Через аварію у напрямку столиці перекрита одна смуга руху.

Також сьогодні вранці у селі Митниця на трасі Київ – Одеса сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій буса не впорався з керуванням, вибив бетонний відбійник і перекинувся на бік, вилетівши на зустрічну смугу.