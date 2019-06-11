На Трійцю та День Конституції призначено чотири додаткові поїзди з Києва



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Додаткові поїзди призначено у чотири міста

«Укрзалізниця» призначила чотири додаткових поїзди на святкові та вихідні дні, коли відзначатимуться свята Трійці та День Конституції України.

Додаткові поїзди вирушать з Києва у Львів, Дніпро, Суми та Харків.

Наразі в залізничних касах та онлайн уже можна придбати квитки на наступні додаткові поїзди:

№ 191/192 Київ – Львів курсуватиме 17 червня. Відправлення о 07:42 та прибуття до Львова о 18:13. У зворотному напрямку відправлення о 11:54 та прибуття до столиці о 21:47.

№ 237 Київ – Дніпро відправлятиметься 14, 17, 27 та 30 червня. Відправлення о 20:28 та прибуття до Дніпра о 06:12. У зворотному напрямку відправлення 10:56 та прибуття о 20:06.

№ 154/153 Київ – Суми курсуватиме 14, 28 та 30 червня. Відправлення о 05:49 та прибуття до Сум о 11:15. Зворотно – відправлення о 14:10 та прибуття до Києва о 19:46.

№ 728/727 Київ – Харків вирушить у рейси 15 та 17 червня. Відправлення о 10:38 та прибуття о 15:50. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 16:56 та прибуде до Києва о 22:17.

Поїзду № 779/780 Суми – Київ подовжено маршрут курсування до Вінниці та призначено додаткові рейси на 14, 17, 28 червня і 1 липня.

Нагадаємо, що для пасажирів також доступні квитки на додаткові літні поїзди, що курсують з великих міст до найпопулярніших місць відпочинку.