На Троєщині 19-річний водій вистрілив у чоловіка через зауваження щодо паркування авто

Стрілка затримано. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі

Сигнал про стрільбу на вулиці Каштановій надійшов до Деснянського управління поліції від перехожих

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який вчинив стрілянину на Троєщині та поранив місцевого мешканця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що сигнал про стрільбу на вулиці Каштановій надійшов до Деснянського управління поліції від перехожих близького 23 години вечора учора, 29 липня.

«Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 46-річний місцевий мешканець, виходячи з супермаркету, зробив зауваження водію Audi через неправильне паркування», – повідомили у поліції.

Водій вистрілив в обличчя перехожому через зауваження щодо паркування авто фото: поліція Києва/Facebook

За словами правоохоронців, під час словесної перепалки керманич вистрелив декілька раз зі зброї у бік потерпілого, спричинивши останньому поранення обличчя, після чого втік на автомобілі.

За орієнтуванням патрульні поліцейські невдовзі розшукали та затримали стрілка - ним виявився 19-річний киянин фото: Поліція Києва/Facebook

За орієнтуванням патрульні поліцейські невдовзі розшукали та затримали стрілка – ним виявився 19-річний киянин.

Поліція показала зброю, вилучену у порушника фото: поліція Києва/Facebook

Слідчі затримали порушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя вчинення злочину.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. За скоєне фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 23 липня 2025 року столичні правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у дворі житлового будинку в Подільському районі Києва. Невідомий відкрив стрільбу по автомобілю, який рухався. Затриманий пояснив свої дії тим, що стріляв у бік автомобіля з травматичної зброї через конфлікт з водієм, який стався напередодні.

8 липня, близько 7 ранку, у Деснянському районі столиці сталося вбивство. Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув. Поліція встановила особу загиблого – це 48-річний місцевий мешканець.