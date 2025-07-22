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У Василькові невідомий відкрив вогонь по чоловікові у Range Rover

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Василькові невідомий відкрив вогонь по чоловікові у Range Rover
21 липня о 22:50 уі Василькові невідомий вистрілив у бік місцевого жителя, який перебував у власному Range Rover
фото: офіційний сайт Національної поліції України

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею «замах на умисне вбивство»

У місті Васильків Київської області ввечері 21 липня невідомий відкрив вогонь зі зброї у бік чоловіка, який перебував у своєму авто. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Як повідомляється, 21 липня о 22:50 у місті Васильків Обухівського району Київської області на вулиці невідомий здійснив кілька пострілів у бік місцевого жителя, який перебував у власному авто Range Rover. Чоловік отримав вогнепальні поранення, його госпіталізовано.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство). На цей час тривають пошуки стрілка. 

Нагадаємо, 8 липня, близько 7 ранку, у Деснянському районі столиці сталося вбивство. До припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Згодом стало відомо, що  від рук ворожого кілера загинув полковник Служби безпеки України Іван Воронич.

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Теги: Київщина поліція стрілянина Васильків

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