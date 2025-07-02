Названо район Києва, у якому обстрілами пошкоджено понад 10% житлового фонду

У столиці тривають роботи з відновлення дахів. Матеріали беруть із резервного матеріального фонду

У Солом'янському районі Києва понад 10 відсотків житлового фонду пошкоджено внаслідок російських обстрілів. У будинках здебільшого вибиті вікна та поруйновані дахи. Відремонтувати покрівлю планують до початку осінньо-зимового періоду. Про це повідомив голова Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації Сергій Мовенко, інфлормує «Главком».

«Пріоритетними в нас залишаються ті будинки, які отримали найбільші пошкодження. Наразі в них проводиться інструментальне дослідження і після цих всіх досліджень будуть проводитися відповідні тендерні процедури на проєктування та подальшу відбудову та відновлення цих будинків», – пояснив посадовець.

За його словами, через російські атаки в районі було пошкоджено понад 3 тисячі вікон. Нині всі вони закриті плівкою та osb-плитами. Тривають роботи з відновлення дахів. Матеріали беруть із резервного матеріального фонду.

«Біля 20-ти аварійних дахів будинків, на яких провелись роботи з демонтажу, вже проводяться роботи з покрівельними матеріалами. Я думаю, найближчі декілька місяців до початку осінньо-зимового періоду дахи будуть відновлені», – каже Сергій Мовенко.

Він додав, що відновлювальні роботи розпочинаються лише після того, як фахівці обстежать ушкоджені будинки і це забирає доволі багато часу.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. Також у Києві горіла будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

Один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.

До слова, лідерами серед київських районів за обстрілами стали Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Голосіївський райони. Найбільш руйнівним місяцем за весь час від початку повномасштабного вторгнення став березень 2022 року. Тоді під Києвом точилися запеклі бої, у місто часто прилітали навіть не ракети, а звичайні снаряди російської артилерії та реактивні системи залпового вогню. З 29 ідентифікованих обстрілів у березні 14 влучань припало саме на артилерійські снаряди, РСЗВ «Град» і міни.