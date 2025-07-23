Стрілянина у Подільському районі столиці. Поліція повідомила деталі інциденту

Невідомий відкрив стрільбу по автомобілю, який рухався

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у дворі житлового будинку в Подільському районі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Автівка, по якій велася стрілянина фото: пресслужба поліції Києва

Лобове скло автівки фото: пресслужба поліції Києва

Інцидент стався сьогодні вранці. До поліції надійшло повідомлення від мешканців житлового комплексу про те, що невідомий відкрив стрільбу по автомобілю, який рухався. На місце події негайно виїхали оперативники, слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Судячи з кількості гільз, було здійснено щонайменше 15 пострілів

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців, зокрема за участі фахівців кримінального аналізу, підозрюваного вдалося швидко розшукати та затримати у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманий пояснив свої дії тим, що стріляв у бік автомобіля з травматичної зброї через конфлікт з водієм, який стався напередодні. На щастя, власник транспортного засобу не постраждав.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

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Нагадаємо, у місті Васильків Київської області ввечері 21 липня невідомий відкрив вогонь зі зброї у бік чоловіка, який перебував у своєму авто. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство). На цей час тривають пошуки стрілка.

8 липня, близько 7 ранку, у Деснянському районі столиці сталося вбивство. До припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Згодом стало відомо, що від рук ворожого кілера загинув полковник Служби безпеки України Іван Воронич.