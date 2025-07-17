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Підтоплення метро у Києві: суд відправив додому посадовця КМДА

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Підтоплення метро у Києві: суд відправив додому посадовця КМДА
Крім відсторонення, суд обрав підозрюваному запобіжний захід
фото: Київська міська прокуратура

Директора Департаменту КМДА відсторонено від посади та відправлено під нічний домашній арешт

Директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації відсторонено від виконання службових обов'язків на два місяці. Голосіївський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів, які підозрюють посадовця у службовій недбалості, що призвела до невчасного виявлення аварійної ситуації в тунелі метро та закриття руху на ділянці між станціями «Либідська» – «Теремки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Крім відсторонення, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком до 10 вересня 2025 року.

Як повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, прокурори оскаржуватимуть це рішення в апеляційному порядку. Вони зверталися до суду з клопотанням про застосування до посадовця цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, вважаючи, що це більш адекватний захід у цій справі.

Нагадаємо, директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. Про це повідомляє «Главком» із посиланнням на відділ комунікації поліції Києва  

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадовець, відповідальний за контроль та координацію діяльності підприємств, згідно своїх обов’язків, мав брати участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

У поліції зазначили, що закриття станцій столичного метро, а також організація дублюючих маршрутів наземним транспортом коштувало бюджету столиці додаткових витрат – понад 164 млн грн.

Слідчі повідомили чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Як відомо, у грудні 2023 року між станціями «Деміївська» та «Либідська» сталася аварійна ситуація, внаслідок якої було порушено герметичність конструкцій тунелю, що спричинило протікання води, потрапляння піску та підтоплення. Через загрозу безпеці пасажирів довелось повністю зупинити рух потягів на окремих ділянках синьої гілки метро.

Також повідомлялося, що виконуючому обов'язки начальник КП «Київський метрополітен» Віктору Вигівському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Так, в межах провадження щодо підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська» судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту головному інженеру КП «Київський метрополітен», підозрюваному у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Київська прокуратура провела незалежну будівельно-технічну експертизу в рамках розслідування причин підтоплення тунелів між станціями метро «Деміївська» та «Либідська», яка спростовує заяву мера Віталія Кличка про те, що причиною аварії стало  недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому. 

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Теги: Київ суд метро

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