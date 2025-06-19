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У Києві працює ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Києві працює ППО
У столиці гучно
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях!

У ніч на 19 червня Росія атакує Київ безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко.

Ткаченко повідомив, що на Київ прямують ворожі дрони.

«Може бути чутно роботу ППО. Наші захисники роблять все, аби знищити цілі», – написав Ткаченко.

Раніше ми писали, що Український державний університет імені Михайла Драгоманова повідомив про трагічну загибель свого студента, 31-річного Дмитра Ісаєнка під завалами власного будинку у Солом'янського районі Києва внаслідок чергової російської атаки у ніч на 17 червня. За його пошуками слідкувала вся країна після того, як було опубліковано фото його батьків, що чекали на звістку від рятувальників на місці удару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу університету. 

Батьки Дмитра вчора, 17 червня, провели цілий день під руїнами будинку в Солом'янському районі столиці, чекаючи на звістки про сина. Їхні світлини облетіли соціальні мережі та увесь світ, викликаючи співчуття та підтримку. 

Нагадаємо, що пронизливі фото з Києва, на якому подружжя стоїть перед руїнами багатоповерхівки, стало символом неймовірного болю, відчаю та несправедливості, які переживає Україна внаслідок російської агресії. Ці фото миттєво облетіло соціальні мережі та світові ЗМІ, ставши ще одним нагадуванням про жахливі наслідки війни для мирних українців.

Як повідомлялося, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.

До слова, Мар'яна Безугла опублікувала допис, який викликав хвилю обурення в соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком».

Посилаючись на інформацію про загибель Дмитра Ісаєнка, Безугла зробила допис у мережі і додала коментар: «Косив від армії, але «карма», додавши цитату з новини: «Однією з жертв російського удару по багатоповерхівці в Солом’янському районі Києва виявився 31-річний Дмитро Ісаєнко – студент університету Драгоманова. Дмитро був студентом 1 курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я».

Теги: Київ безпілотник Тимур Ткаченко

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