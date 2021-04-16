На Троєщині до кінця квітня закривається рух трамваїв: що відомо

Організовується робота тимчасового автобусного маршруту № 4-Т

З 23:00 16 квітня орієнтовно до 30 квітня рух трамваїв маршрутів №№4,5 тимчасово закривається та скасовується зупинка поїздів на станції міської електрички «Троєщина-2». Про це повідомляє пресслужба КП «Київпастранс».

Виконуватимуться роботи з капітального ремонту вул. Милославської.

На цей період організовується робота тимчасового автобусного маршруту № 4-Т: «Вул. Милославська – зал. пл. «Троєщина» по трасі: вул. Оноре де Бальзака (від вул. Милославської) – просп. Романа Шухевича – вул. Петра Вершигори – вул. Райдужна – зал. пл. «Троєщина» – вул. Райдужна – вул. Сулеймана Стальського – бульв. Перова – просп. Романа Шухевича – вул. Оноре де Бальзака (до вул. Милославської).

Також збільшується кількість рухомого складу на трамвайних маршрутах №№ 8, 22, 28, 29, 33К.

«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.

Як відомо, на час жорстких карантинних обмежень проїзд у громадському транспорті Києва здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації видав 500 тисяч перепусток. У КМДА запевнили, що виготовлення спеціальних перепусток оплачувалося коштом благодійників.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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