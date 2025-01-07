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Микола Княжицький Народний депутат України

Чому подкаст з Фрідманом не приніс Зеленському очікуваного ефекту на Заході?

glavcom.ua
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Американський подкастер Фрідман записав понад тригодинне інтерв’ю із Зеленським
фото: Lex Fridman/X

Подкаст Зеленського і Фрідмана: вдалий хід чи медійна пастка?

Чи був успішним подкаст Зеленського з Фрідманом? Він точно не був провальним. Вони, два колишніх радянських євреїв ментально надзвичайно близькі. І вони ставляться по-людськи з симпатією один до одного. Але Лекс став проросійським американцем-трампівцем, а Зеленський лідером української нації. Обставини і час зробили цих людей різними.

Думаю, ця подібність зупинила вибір радників Зеленського на Лексі. Але чому ефект на заході буде меншим, ніж очікує офіс?

Західні мейнстримні ЗМІ не дуже цитують Лекса, бо вважають його легковажним божевільним MAGA і російським ставлеником. Попри те, що він професор фізики. Радники Зеленського стверджують, що він розмовляє з MAGA, але це знову ж таки хибне розуміння американської політики. MAGA – це зручний інструмент для Трампа, який не має жодного впливу на формування справжньої ненависті до Зеленського і поширення розмов про корупцію в Україні.

Реальний вплив має найближче оточення Трампа та авторитетні законодавці від Республіканської партії. Останні покладаються на виборців, щоб залишатися при владі, а виборці – що б не говорив Маск – все ще перебувають під впливом мейнстримних ЗМІ.

Практичніше для Зеленського було прийняти одну з численних пропозицій Такера Карлсона про інтерв'ю. Карлсон має 2,6 мільйона підписників на YouTube, 13,3 мільйона на X і 3,9 мільйона підписників в IG. У нього також є подкаст №1 на Spotify.

Нецензурна лексика Зеленського неприйнятна для багатьох. Це може бути «круто» в Україні, але це точно не робиться на Заході. Зеленський виглядав неврівноваженим партнером для переговорів з США.

Карлсон популярніший за Рогана, якому давав інтерв'ю Трамп. Роган зневажає Україну, тож шанси використати його платформу та авторитет дорівнюють нулю. Але Такер хоче і може говорити про Україну з Зеленським.

Подкаст Фрідмана показує, наскільки мало у нас розуміють західний медіаландшафт і механізми формування громадської думки. А це важливо не лише у США, але і в Європі.

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Джерело
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Теги: партії США Україна Володимир Зеленський інтерв'ю війна

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Микола Княжицький

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