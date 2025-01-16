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Названо продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Названо продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
Камамбер – французький м'який сир з білою пліснявою
фото з відкритих джерел

Деякі вчені навіть рекомендують включити ферментовані сири до дієтичних рекомендацій

Популярний сир камамбер сприяє омолодженню мозку. Він виробляється з молока та ферментується білою пліснявою (Penicillium camembert).  А саме споживання ферментованих молочних продуктів знижує ризик хвороби Альцгеймера. Про це повідомила дієтологиня Оксана Скиталінська з посиланням на дослідження японських вчених.

Повідомляється, що вчені із Кіото дослідили дію камамберу на мозок мишей і з'ясували, що під час ферментації утворюються особливі молекули, з підвищеною біологічною активністю, яких немає в натуральних продуктах.
Дія цих молекул досить відчутна. Деякі вчені навіть рекомендують включити ферментовані сири до дієтичних рекомендацій. Споживання ферментованих молочних продуктів знижує ризик хвороби Альцгеймера.

Одна з таких молекул  – міристамід:

  • покращує роботу мозку;
  • підтримує ріст нових нейронів;
  • сприяє виробництву молекули, яка називається нейротрофічний фактор росту (скорочено BDNF);
  • покращує памʼять;
  • зменшує негативний вплив на мозок їжі, в якій багато жирів;
  • зменшує нейрозапалення.

«Це не дивно, враховуючи, з якою швидкістю зростає кількість людей з деменціями та втратою когнітивних функцій. Крім того, діабет 2 типу (той, який наїдається ложкою і малорухливим способом життя) є одним із факторів ризику хвороби Альцгеймера, дегенерації мозку. Споживання ферментованих молочних продуктів знижує ризик хвороби Альцгеймера», – написала дієтологиня.

Нагадаємо, що дистильоване вино, виготовлене понад три тисячі років тому, знайдено археологами на території Східного Китаю. 

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Теги: Оксана Скиталінська діабет вчені дієта продукти молочна продукція хвороба

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