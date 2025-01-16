Названо продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера

Деякі вчені навіть рекомендують включити ферментовані сири до дієтичних рекомендацій

Популярний сир камамбер сприяє омолодженню мозку. Він виробляється з молока та ферментується білою пліснявою (Penicillium camembert). А саме споживання ферментованих молочних продуктів знижує ризик хвороби Альцгеймера. Про це повідомила дієтологиня Оксана Скиталінська з посиланням на дослідження японських вчених.

Повідомляється, що вчені із Кіото дослідили дію камамберу на мозок мишей і з'ясували, що під час ферментації утворюються особливі молекули, з підвищеною біологічною активністю, яких немає в натуральних продуктах.

Дія цих молекул досить відчутна. Деякі вчені навіть рекомендують включити ферментовані сири до дієтичних рекомендацій. Споживання ферментованих молочних продуктів знижує ризик хвороби Альцгеймера.

Одна з таких молекул – міристамід:

покращує роботу мозку;

підтримує ріст нових нейронів;

сприяє виробництву молекули, яка називається нейротрофічний фактор росту (скорочено BDNF);

покращує памʼять;

зменшує негативний вплив на мозок їжі, в якій багато жирів;

зменшує нейрозапалення.

«Це не дивно, враховуючи, з якою швидкістю зростає кількість людей з деменціями та втратою когнітивних функцій. Крім того, діабет 2 типу (той, який наїдається ложкою і малорухливим способом життя) є одним із факторів ризику хвороби Альцгеймера, дегенерації мозку. Споживання ферментованих молочних продуктів знижує ризик хвороби Альцгеймера», – написала дієтологиня.

Нагадаємо, що дистильоване вино, виготовлене понад три тисячі років тому, знайдено археологами на території Східного Китаю.