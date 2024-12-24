Польща ініціює зниження квоти на імпорт української курятини

Лобісти польських виробників підкреслюють, що понад дві третини українського експорту птиці до ЄС припадає на агрохолдинг МХП, який має конкурентні переваги завдяки низьким витратам на виробництво

Польська асоціація виробників птиці хоче зменшити квоту на імпорт української курятини на 50 тис. тонн

Польська асоціація виробників птиці планує знизити квоту на імпорт української курятини з 137 тис. тонн до 90 тис. тонн після червня 2025 року. Це рішення, яке спричинене занепокоєнням з приводу стабільності ринку, було озвучене президентом Національної ради птахівництва Польщі Даріушем Гощинським. Про це пише Pulz Biznesu.

«Ліміт у 137 тис. тонн не є критичним, але він досить великий для стабільності. Тепер ми сподіваємось на повернення до ліміту в 90 тис. тонн, який забезпечував рівновагу на ринку», – зазначив він.

На думку Гощинського, навіть якщо Україна впровадить стандарти добробуту тварин та сталого виробництва, українські виробники все одно будуть мати конкурентні переваги через масштаб бізнесу та нижчі виробничі витрати.

Це може призвести до цінової конкуренції на європейському ринку.

Лобісти польських виробників також підкреслюють, що понад дві третини українського експорту птиці до ЄС припадає на агрохолдинг МХП, який має конкурентні переваги завдяки низьким витратам на виробництво.

Нагадаємо, торговельна інспекція з якості сільськогосподарської та харчової продукції Польщі (IJHARS) в Жешуві вирішила заборонити обіг на польському ринку партії пшениці твердих сортів загальною вагою 21,998 тонн, імпортованої з України. Рішення було ухвалено нібито через низький вміст протеїну в партії цієї пшениці.

До слова, польський міністр висловив надію на зупинку транзиту української продукції та запровадження ліцензій.

Окрім цього, прокуратура Польщі перевіряє понад 70 компаній через підозру в шахрайстві з українським зерном. За даними слідства, компанії могли завезти до Польщі тисячі тонн зерна, приховуючи його походження та призначення.