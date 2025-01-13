Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Екснардеп назвав невоєнний фактор, який впливає на кількість відключень електроенергії

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Екснардеп назвав невоєнний фактор, який впливає на кількість відключень електроенергії
фото: mykyivregion.com.ua

Повне використання імпортного потенціалу, на думку експертів, стримується внутрішніми регуляторними механізмами

Прайс-кепи суттєво впливають на енергетичну безпеку України. Про це заявив Олексій Рябчин, експерт з питань енергетики та клімату, народний депутат VIII скликання, коментуючи поточну ситуацію на енергетичному ринку.

За словами експерта, рішення щодо прайс-кепів (цінових обмежень) є політичним, і ключову роль у цьому процесі відіграє НКРЕКП. Він додав, що Регулятор має пояснювати наслідки таких рішень.

«Ми збільшуємо ці прайс-кепи, значить більше імпорту зайде в Україну, особливо в пікові години. Збільшення цих прайс-кепів буде впливати на те, що в нормальних обставинах в принципі ринок з одного боку може себе відкоригувати, але ми з вами як споживачі або промисловість маємо заплатити більше і це просто політичне рішення», – підкреслив Рябчин.

За словами експерта, треба пояснити українцям зв’язок між забезпеченням енергетичної безпеки та захистом споживачів від високих цін.

«Ми робимо такі рішення і аргументуємо людям – ми зараз маємо платити більше, але в нас буде безпека енергії, в нас більше буде цієї енергії, ми зможемо це зробити. Або ми говоримо, виходимо і чесно комунікуємо. В нас є прайс-кепи, вони захищають споживача від того, що він платить більше, але тоді в нас буде менше енергії і віялові відключення», – пояснив Рябчин.

Раніше експерт DiXi Group Богдан Серебренніков заявив, що повне використання імпортного потенціалу стримується внутрішніми регуляторними механізмами, зокрема прайс-кепами на ринку електроенергії.

Читайте також:

Теги: НКРЕКП ринок електроенергія промисловість Олексій Рябчин відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джерела залізниці щороку генерують 2000 ГВт електроенергії на годину
Швейцарська залізниця повністю переходить на відновлювану енергію
9 сiчня, 18:28
Honda та Nissan мають намір об'єднатися до серпня 2026 року
Злиття японських автогігантів Honda та Nissan: стала відома дата
23 грудня, 2024, 12:54
13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти
Чому РФ знову атакує енергетику: аналітики ISW назвали неочікувану причину
14 грудня, 2024, 08:32
Працювати гірлянди можуть, як на батарейках, так і від мережі
Скільки світла «з'їсть» гірлянда на різдвяні та новорічні свята: роз'яснення
23 грудня, 2024, 18:50
Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських атак у листопаді-грудні
Відключення світла на Тернопільщині 18 грудня: як діятимуть графіки
17 грудня, 2024, 20:32
За словами Галущенка, роботи з підключення додаткових генеруючих потужностей тривають
Міненерго повідомило, на скільки вдалося реалізувати обіцяний «гігават Зеленського»
31 грудня, 2024, 16:21
Іран намагається максимально заощаджувати електроенергію
Енергетична криза в Ірані сягла критичного рівня – New York Times
23 грудня, 2024, 04:50
За словами Хмелевського, навіть значне підвищення тарифів не зможе компенсувати втрати Оператора ГТС
Чи врятує підвищення тарифів на транспортування газу українську ГТС? Оцінка економіста
8 сiчня, 12:16
Енергетики відновлюють електропостачання в районах
На Сумщині дрон пошкодив критичну інфраструктуру: 185 населених пунктів без світла
Сьогодні, 17:14

Бізнес

Екснардеп назвав невоєнний фактор, який впливає на кількість відключень електроенергії
Екснардеп назвав невоєнний фактор, який впливає на кількість відключень електроенергії
Партнерство «Укрпошти» з Temu: чому український мультимаркет розкритикував ініціативу
Партнерство «Укрпошти» з Temu: чому український мультимаркет розкритикував ініціативу
Чисту воду – Кривому Рогу! Фавориту «Великого будівництва» накинули ще пів мільярда
Чисту воду – Кривому Рогу! Фавориту «Великого будівництва» накинули ще пів мільярда
Мінагрополітики назвало область України з найвищою вартістю землі
Мінагрополітики назвало область України з найвищою вартістю землі
Тендерні королі 2024 року. Хто уклав 10 найбільших угод з державою
Тендерні королі 2024 року. Хто уклав 10 найбільших угод з державою
«Укрпошта» оголосила про початок партнерства з популярним китайським маркетплейсом
«Укрпошта» оголосила про початок партнерства з популярним китайським маркетплейсом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2025
30K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів, як він виконує заповіт покійної
20K
Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW
19K
Історик Грицак назвав країни, які допоможуть Україні здобути повну перемогу над Росією
17K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 06:00
Атака на Запоріжжя і Суми: головне за ніч
Сьогодні, 05:40
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Вчора, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Вчора, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Вчора, 13:16

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua