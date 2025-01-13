Екснардеп назвав невоєнний фактор, який впливає на кількість відключень електроенергії

Повне використання імпортного потенціалу, на думку експертів, стримується внутрішніми регуляторними механізмами

Прайс-кепи суттєво впливають на енергетичну безпеку України. Про це заявив Олексій Рябчин, експерт з питань енергетики та клімату, народний депутат VIII скликання, коментуючи поточну ситуацію на енергетичному ринку.

За словами експерта, рішення щодо прайс-кепів (цінових обмежень) є політичним, і ключову роль у цьому процесі відіграє НКРЕКП. Він додав, що Регулятор має пояснювати наслідки таких рішень.

«Ми збільшуємо ці прайс-кепи, значить більше імпорту зайде в Україну, особливо в пікові години. Збільшення цих прайс-кепів буде впливати на те, що в нормальних обставинах в принципі ринок з одного боку може себе відкоригувати, але ми з вами як споживачі або промисловість маємо заплатити більше і це просто політичне рішення», – підкреслив Рябчин.

За словами експерта, треба пояснити українцям зв’язок між забезпеченням енергетичної безпеки та захистом споживачів від високих цін.

«Ми робимо такі рішення і аргументуємо людям – ми зараз маємо платити більше, але в нас буде безпека енергії, в нас більше буде цієї енергії, ми зможемо це зробити. Або ми говоримо, виходимо і чесно комунікуємо. В нас є прайс-кепи, вони захищають споживача від того, що він платить більше, але тоді в нас буде менше енергії і віялові відключення», – пояснив Рябчин.

Раніше експерт DiXi Group Богдан Серебренніков заявив, що повне використання імпортного потенціалу стримується внутрішніми регуляторними механізмами, зокрема прайс-кепами на ринку електроенергії.