Пожежа через несправний електроприлад забрала життя жительки Київщини

Під час огляду приміщення спеціалісти-криміналісти зафіксували наслідки тління та виявили тіло жінки без ознак життя

Повідомлення про займання правоохоронці отримали від соціальної працівниці, яка доглядала за літньою жінкою

У селищі Володарка Білоцерківського району сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок якої загинула літня господарка оселі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Повідомлення про займання правоохоронці отримали 12 жовтня від соціальної працівниці. На місце події негайно прибули підрозділи ДСНС та поліцейські.

Під час огляду приміщення спеціалісти-криміналісти зафіксували наслідки тління та виявили тіло жінки без ознак життя. Встановлено, що загибла – 88-річна місцева мешканка.

За попередніми даними, причиною займання стала несправність електрообладнання. Остаточні висновки щодо причин пожежі правоохоронцям згодом нададуть фахівці ДСНС.

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини).

Правоохоронці вкотре закликають громадян регулярно перевіряти справність електроприладів та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті.

Нагадаємо, минулого опалювального сезону у селі Олізарівка Вишгородського району під час пожежі в приватному будинку загинула 66-річна жінка. Рятувальники, які прибули на виклик, ліквідували вогонь, проте під час огляду приміщень виявили тіло власниці оселі без ознак життя.

Також у селі Ожегівка, що на Київщині, під час огляду згарища в одній із кімнат згорілого будинку рятувальники виявили тіла господарів – 75-річного чоловіка та його 74-річної дружини. Спеціалісти-криміналісти зафіксували наслідки пожежі. За попередніми висновками, причиною займання стало коротке замикання електрообігрівача.