ДТП на Київщині: у Хотові легковик збив насмерть 35-річну жінку

Водійка автомобіля Kia Cerato здійснила наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину дороги у невстановленому місці

У неділю, 1 листопада, у селі Хотів Обухівського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок наїзду автомобіля загинула пішохідка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Як йдеться у повідомленні, 1 листопада, близько 19:30 у селі Хотів сталася дорожньо-транспортна подія.

«Попередньо встановлено, що 36-річна водійка автомобіля Kia Cerato здійснила наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Внаслідок отриманих травм 35-річна пішохідка загинула на місці події», – розповіли у прес-службі.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Фастові Київської області внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мотоцикла загинули двоє людей. Ще троє осіб отримали травми, серед них – двоє дітей. Удар був такої сили, що мотоцикл буквально влетів у салон легкового автомобіля. На місці події рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували тіла двох загиблих.

У Святошинському районі Києва перекинувся маршрутний автобус, у салоні якого перебували 15 пасажирів. Дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 17 жовтня, близько 9:30 на Берестейському шосе. За попередніми даними правоохоронців, аварійну ситуацію міг створити водій автомобіля Lexus, який рухався в попутному напрямку з пасажирським автобусом. У результаті зіткнення транспортний засіб із 15 пасажирами перекинувся на бік.