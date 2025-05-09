У Києві станція метро «Майдан Незалежності» тимчасово закриється: названо дату

Тимчасові обмеження пов’язані з перебуванням у столиці іноземних делегацій

У суботу, 10 травня, станція метро «Майдан Незалежності» тимчасово не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів. Тимчасові зміни пов’язані з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і пам’ятних заходів на державному рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КП «Київський метрополітен».

Обмеження триватимуть 10 травня з 5:38 до 12:00. Водночас пересадковий вузол «Майдан Незалежності» – «Хрещатик» працюватиме у звичайному режимі.

«У випадку оголошення повітряної тривоги станція «Майдан Незалежності» працюватиме в режимі укриття. У комунальному підприємстві просять пасажирів врахувати зміни та завчасно планувати свої маршрути», – йдеться у повідомленні.

Крім того, протягом дня можливі тимчасові обмеження руху окремими центральними вулицями міста.

Нагадаємо, що 7 травня на станції столичного метрополітену «Арсенальна» сталося загоряння.

До слова, 2 квітня на станції київського метрополітену «Дорогожичі» було виявлено тіло невідомої особи. Інцидент стався біля ескалатора, що знаходиться на території станції.