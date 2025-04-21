Четверо підлітків отримали підозри через побиття військового у Гідропарку  

Скрин відео, на якому зафіксовано, як підлітки повалили на землю та б’ють військового

Відповідно до санкції статті зловмисникам загрожує позбавленням волі на строк до чотирьох років

Слідчі повідомили про підозру зловмисникам, які побили військового на столичному Гідропарку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

У поліції нагадали, що подія сталася 18 квітня у Дніпровському районі столиці, там група молодиків спровокувала конфлікт з військовослужбовцем, після чого, поваливши його на землю, почали бити руками й ногами.

Тоді поліцейські відразу на місці події затримали двох порушників, ще двох нападників правоохоронці затримали наступного дня. Затримані – це місцеві мешканці, трьом з яких 17 років, ще одному виповнилося 15 років.

Відтак слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили усім фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб. Відповідно до санкції статті зловмисникам загрожує позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Раніше повідомлялося, щр у Києві поліція затримала ще двох підозрюваних у побитті військового у Гідропарку. Загалом правоохоронці затримали чотирьох нападників і їм готують повідомлення про підозру.

Також під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили інформацію про напад на військового й нанесення йому тілесних ушкоджень у Солом'янському районі Києва.

Окрім цього, поліція Києва встановлює обставини інциденту за участі військового, який стався 29 березня ввечері в одному з дворів Голосіївського району столиці.