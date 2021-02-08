Журналісти каналів Медведчука вийшли в етер із заліпленими ротами (фото, відео)

Понад 400 журналістів із телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK проводять акцію протесту

У студіях телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK знімальні групи з’явилися в етері із заліпленими ротами. За словами журналістів, це символізує обмеження свободи слова в Україні.

У прямому етері періодично з'являються кадри, де журналісти із чорними стрічками на обличчі мовчки стоять чи сидять у студіях:





Також повідомляється, що понад 400 журналістів із телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK проводять акцію протесту: вони вишикувалися в довгий ланцюг на Парковій алеї, неподалік від КВЦ «Парковий», де сьогодні має відбутися форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» за участю президента Зеленського.

У руках журналісти тримають плакати: «Кім Чен Зе», «Зе проти правди», «Кінець свободи слова», «Не війну, а канали», а також багато інших.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука «112 Україна», NewsOne, Zik.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.