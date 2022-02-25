Над Києвом вночі збили щонайменше дві ракети і винищувач СУ-27 (відео)

Пілота окупантів взяли в полон і допитують

Над столицею вночі було збито щонайменше дві російські ракети. При цьому також збито і винищувач СУ-27, його пілот взятий в полон. Про це повідомляє радник президента України Олексія Арестовича під час брифінгу.

«Зранку було декілька повітряних ударів. Зокрема, по місту Київ. Наші сили ПВО збили щонайменше дві крилаті ракети і один літак СУ-27. Льотчик потрапив в полон, зараз його допитують», – розповів Арестович.

Нагадаємо, під ранок на будинок у Києві впали фрагменти літака (фото).

Також у Києві уламки ракети влучили у житловий будинок: є поранені, будинок горить.

Під ранок 25 лютого окупанти обстріляли Київ балістичними ракетами. Моторошні кадри з місця подій.

Як стало відомо, потужні вибухи у Києві – це робота українських ППО.

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