Людина, що впала під поїзд у столичному метро, померла. Рух відновили

Людина впала на колії на перегоні «Дарниця - Лівобережна»

Рух «червоною лінією» відновили в звичайному режимі

У Київському метрополітені повідомили, що людина, яка впала на колії на перегоні «Дарниця - Лівобережна», померла.

Рух «червоною лінією» відновили в звичайному режимі. Подробиці про особу і мотиви загиблого встановлює поліція.

Раніше у Київському метрополітені оголосили, що на перегоні «Дарниця – Лівобережна» людина опинилась під поїздом. На «червоній гілці» поїзди тимчасово курсували за маршрутом «Хрещатик – Академмістечко».

Також повідомлялося, що у Києві судитимуть іноземця, який убив чоловіка в підземці на Майдані.

До слова, пасажиропотік у київському метро скоротився майже вдвічі порівняно з 2019-м

Читайте також: