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    Людина, що впала під поїзд у столичному метро, померла. Рух відновили

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    Людина впала на&nbsp;колії на&nbsp;перегоні &laquo;Дарниця&nbsp;- Лівобережна&raquo; - Людина, що впала під поїзд у столичному метро, померла. Рух відновили
    Людина впала на колії на перегоні «Дарниця - Лівобережна»
    Фото: Київ оперативний

    Рух «червоною лінією» відновили в звичайному режимі

    У Київському метрополітені повідомили, що людина, яка впала на колії на перегоні «Дарниця - Лівобережна», померла.

    Рух «червоною лінією» відновили в звичайному режимі. Подробиці про особу і мотиви загиблого встановлює поліція.

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    Раніше у Київському метрополітені оголосили, що на перегоні «Дарниця – Лівобережна» людина опинилась під поїздом. На «червоній гілці» поїзди тимчасово курсували за маршрутом «Хрещатик – Академмістечко».

    Також повідомлялося, що у Києві судитимуть іноземця, який убив чоловіка в підземці на Майдані.

    До слова, пасажиропотік у київському метро скоротився майже вдвічі порівняно з 2019-м

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    Теги: Київ громадський транспорт метро смерть
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    Людина, що впала під поїзд у столичному метро, померла. Рух відновили