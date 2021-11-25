Коли завершиться будівництво метро на Виноградар? Судова тяганина триває

«Київметробуд» через суд вимагає змістити терміни будівництва

Першу станцію лінії метро на Виноградар можуть добудувати до кінця 2022 року. Таке рішення нещодавно виніс суд після розгляду справи щодо перенесення термінів будівництва підземки до цього житлового масиву.

Змістити терміни будівництва вимагав «Київметробуд». Раніше планувалося, що станцію «Мостицьку» відкриють наприкінці цього року.

«Суд ухвалив рішення на користь «Київметробуду». Терміни здачі метро на «Виноградар» перенесли на наступний рік, тобто першу станцію мають відкрити наприкінці 2022 року. Причиною був коронавірус. Нібито через пандемію будівництво метро було припинено», – повідомило сайту «Сьогодні» джерело у столичній мерії.

Відомо, що наразі на багатьох ділянках будівництва метро активізувалася робота. З минулого тижня там помітне пожвавлення – багато робітників та техніки. Метробудівники розповідають, що працюють уже навіть у три зміни.

А от у метрополітені кажуть, що продовжують працювати у юридичному полі, і остаточного рішення суду ще немає. «16 листопада суд озвучив рішення на користь позиції «Київметробуду». Ми чекаємо на виписане рішення суду для того, щоб продовжувати роботу. Так передбачено юридичними процедурами. Місто виконує свої зобов'язання. Відповідно, ми вимагаємо від підрядника виконання умов договору», – повідомили сайту «Сьогодні» в метрополітені.

Там готуються оскаржити рішення суду.

Раніше заявлялося, що станції «Мостицька» і «Проспект Правди» будуть здані в експлуатацію до кінця 2021 року.

У червні цього року мер Києва Віталій Кличко розповів, які перспективи будівництва метрополітену на масиви Виноградар і Троєщина.

За його словами, компанія «Київметробуд» гарантує, що до кінця року відкриється перша станція.

Як повідомлялося, Київська міська прокуратура в судовому порядку вимагає стягнути 183 млн грн з підрядника будівництва двох станцій метро та вилочного відгалуження на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар.