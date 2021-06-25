У годину пік на центральній станції київського метро пасажир упав на колії (відео)

На місці працюють правоохоронці та медики

У п’ятницю, 25 червня, близько 9 години на станції метро «Майдан Незалежності» пасажир впав на колії. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

Рух поїздів здійснювався на синій лінії «Теремки» – «Олімпійська» та «Контрактова площа» – «Героїв Дніпра».

На місці працюють правоохоронці та медики.

Чоловіка з колії дістали рятувальники та передали лікарям швидкої допомоги.

Рух поїздів в метрополітені відновлено у звичайному режимі.

Як повідомлялося, 11 лютого цього року на станції метро «Видубичі» в Києві помер пасажир. Чоловіку стало зле на платформі станції.

Нагадаємо, 24 червня в київському метрополітені стався масштабний технічний збій: не працювала оплата банківською карткою та сервісами GooglePay та ApplePay.

Тим часом, метрополітен хоче підвищити тариф на проїзд

За підрахунками «Київського метрополітену», собівартість однієї поїздки в столичній підземці в 2,5 раза перевищує чинний тариф – 8 гривень в одну сторону.