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    У годину пік на центральній станції київського метро пасажир упав на колії (відео)

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    Надзвичайна подія сталась на станції&nbsp;&laquo;Майдан Незалежності&raquo; - У годину пік на центральній станції київського метро пасажир упав на колії (відео)
    Надзвичайна подія сталась на станції «Майдан Незалежності»
    Фото з відкритих джерел

    На місці працюють правоохоронці та медики

    У п’ятницю, 25 червня, близько 9 години на станції метро «Майдан Незалежності» пасажир впав на колії. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

    Рух поїздів здійснювався на синій лінії «Теремки» – «Олімпійська» та «Контрактова площа» – «Героїв Дніпра».

    На місці працюють правоохоронці та медики.

    Чоловіка з колії дістали рятувальники та передали лікарям швидкої допомоги.

    Рух поїздів в метрополітені відновлено у звичайному режимі.

    Як повідомлялося, 11 лютого цього року на станції метро «Видубичі» в Києві помер пасажир. Чоловіку стало зле на платформі станції.

    Нагадаємо, 24 червня в київському метрополітені стався масштабний технічний збій: не працювала оплата банківською карткою та сервісами GooglePay та ApplePay.

    Тим часом, метрополітен хоче підвищити тариф на проїзд

    За підрахунками «Київського метрополітену», собівартість однієї поїздки в столичній підземці в 2,5 раза перевищує чинний тариф – 8 гривень в одну сторону.

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    Теги: Київ громадський транспорт метро
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    У годину пік на центральній станції київського метро пасажир упав на колії (відео)